Bimba di 2 anni in ospedale in gravi condizioni: positiva alla marijuana e in coma, indagati genitori

Una bambina di 2 anni è ricovera in gravi condizioni all'ospedale SS Annunziata di Cosenza dopo aver ingerito della droga probabilmente in maniera involontaria. La piccola era stata accompagnata oggi in pronto soccorso dai genitori dopo aver mostrato alcuni sintomi evidenti di malessere. Sottoposta alle cure del caso ma anche alle analisi tossicologiche, la bimba è risultata positiva al principio attivo della marijuana.

La piccola ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale cosentino ed è tenuta in coma farmacologico indotto dai medici per evitarle altre conseguenze dovute all’ingerimento di sostanze stupefacenti. Del caso sono state subito informate le forze dell'ordine che hanno avviato immediatamente gli accertamenti investigativi del caso.

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile di Cosenza, vedono al momento indagati a piede libero gli stessi genitori della bambina. La polizia nelle scorse ore ha anche perquisito la casa di famiglia in cerca di droga o residui di sostanza utilizzata.

Dalle prime notizie trapelate, pare che il padre della bambina abbia precedenti e si trova per questo già agli arresti domiciliari. In via precauzionale, la magistratura calabrese, informata dei fatti, ha disposto anche l’allontanamento temporaneo degli altri figli della coppia, sia dai genitori sia dalla casa di famiglia, in attesa di chiarire la situazione.

Secondo quanto ricostruito finora, la piccola è stata portata in ospedale dai genitori nella mattinata di venerdì. I familiari avrebbero riferito ai medici di essersi allarmati perché che la bimba non rispondeva più agli stimoli. Nel frattempo pare abbia subito anche una crisi epilettica. Visti i sintomi, i medici hanno sospettato subito una assunzione di droga e sottoposta la minore a una serie di analisi che hanno riscontrato la presenza di importanti quantità droga nel corpo.