Cosenza, attira una minore in un vicolo con un pretesto e abusa di lei: 22enne ai domiciliari Un giovane di 22 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari per violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il giovane avrebbe attirato la ragazzina in una trappola con un pretesto per poi abusare di lei.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Avrebbe attirato con un pretesto una ragazzina in un vicolo per abusare di lei. Un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano. Il 22enne si trova attualmente agli arresti domiciliari nonostante l'accusa di violenza sessuale. Il fatto è accaduto a Schiavonea di Corigliano Rossano, dove i militari sono intervenuti a seguito di una richiesta al 112.

Gli agenti sono stati chiamati a soccorrere la minorenne, che alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stata abusata dal 22enne che conosceva solo di vista. Le indagini sull'accaduto sono attualmente in corso con il coordinamento della Procura di Castrovillari. Le forze dell'ordine hanno raccolto alcuni indizi di colpevolezza a carico del 22enne che ha abusato della minore. Secondo le autorità, infatti, a carico del giovane vi sono "gravi e concordanti indizi di reato".

La dinamica dei fatti non è ancora chiara, così come non è nota l'età della vittima. Secondo quanto raccontato dalla ragazza che ha denunciato l'accaduto, il 22enne era un conoscente e prima della violenza sessuale lo conosceva soltanto di vista. L'avrebbe attirata nel vicolo con una scusa per poi abusare di lei. La ragazzina ha spiegato il tutto alle forze dell'ordine, ma eventuali dettagli su quanto successo saranno diffusi con il prosieguo delle indagini.

Stando a quanto finora ricostruito, il 22enne avrebbe notato la minore nel centro del paese, dove entrambi vivevano. Subito dopo avrebbe poi escogitato un piano per trascinare la minorenne nel vicolo e dopo essere riuscito a ingannarla con una scusa avrebbe abusato di lei. Subito dopo il fatto, la ragazzina ha raccontato quanto accaduto alle forze dell'ordine in una denuncia formale. Il 22enne è stato individuato poco tempo dopo, ma non è chiaro se il nome dell'aggressore sia stato fornito agli inquirenti dalla ragazzina.