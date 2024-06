Cos’è successo a Rosignano: la dinamica dell’incidente al casello sulla A12

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Un’auto che giunge a velocità sostenuta al casello di uscita dell’autostrada A12 a Rosignano e travolge letteralmente le altre auto ferme e uno dei gabbiotti del pedaggio prima di rimbalzare, capovolgendosi e ribaltandosi a sua volta. È la terribile dinamica che emerge dall'incidente al casello sulla A12 avvenuto domenica 2 giugno e costato la vita a tre persone: una coppia di turisti tedeschi che era sull’auto che ha innescato il maxi tamponamento senza frenare e un 21enne italiano che era su una delle auto colpite.

La dinamica dell'incidente a Rosignano: lo schianto al casello A12

Il terribile incidente, avvenuto intorno alle 13, è stato ripreso da una telecamera che inquadra il casello di Rosignano. Nel video si vede la vettura, una Honda nera, che taglia tutte le corsie da sinistra verso destra e procede a velocità e senza nessuna frenata verso la barriera del pedaggio. Infine si schianta direttamente contro un guard rail che separa le corsie prima di finire contro le altre auto ferme in coda, tra cui l’ultima col 21enne deceduto, una Fiat 500 rossa che è stata letteralmente capovolta. Infine l’impatto finale contro uno dei gabbiotti con dentro un casellante che è stato completamente divelto e spostato ed è finito contro un’auto che stava passando nell’altra corsia. Una carambola mortale che ha trasformato la scena in un groviglio di lamiere e durante la quale l’auto con i due coniugi si è capovolta sulle altre.

Le indagini: nessun segno di frenata sull'asfalto

Secondo le prime indagini della polizia stradale, a terra non vi sarebbe alcun segno di frenata come se ormai la vettura fosse fuori controllo. L’ipotesi privilegiata al momento è quella di un malore del conducente del mezzo, il 61enne tedesco morto nello schianto. La vettura infatti ha tagliato velocemente le corsie entrando quasi di lato e con una traiettoria innaturale. Si sospetta che il conducente sia rimasto con il piede schiacciato a tavoletta sull'acceleratore fino all’impatto mortale anche se non si esclude un guasto meccanico.

La vittima dello schianto al casello Marco Acciai

Chi sono le vittime dell'incidente al casello

Le vittime dell'incidente al casello di Rosignano sulla A12 sono i due coniugi tedeschi di Ausburg nell'auto che ha colpito le altre, il 61enne Robert Friendrich Fendt e la 68enne Maria Cornelia Schubert, e il 21enne italiano Marco Acciai, un giovane fiorentino che pare fosse seduto dal lato passeggero della vettura colpita per prima. Le loro auto, capovolte una sull’altra, sono diventate un ammasso di lamiera, quasi irriconoscibili. Nell’incidente ferita una intera famiglia di quattro persone tra cui due bimbi piccoli di 3 e 6 anni che viaggiavano su una Hyundai rossa con targa lituana che aveva appena pagato al casello. Ferita anche la donna al volante della fiat 500 e il casellante nel gabbiotto divelto.