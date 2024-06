Cosa sappiamo sul bimbo di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide

video suggerito

Cosa sappiamo sulla tragedia di Palazzolo Acreide dove giovedì un bambino di 10 anni è morto dopo essere precipitato in un pozzo in Contrada Falabia mentre partecipava a un campo estivo. Una operatrice di 54 anni si è calata nella cavità per salvarlo ma è stata recuperata dai soccorritori in stato di choc. Aperta inchiesta per omicidio colposo: indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

È stato un pomeriggio difficile quello di ieri, giovedì 27 giugno, a Palazzolo Acreide, piccolo centro in provincia di Siracusa, dove un bambino di 10 anni è morto annegato dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa 15 metri, composto per almeno la metà da acqua.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, tra cui anche una squadra di Vigili del Fuoco arrivata in elicottero da Catania, hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ma alla fine per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Ci sono volute circa un paio d'ore per recuperare il suo corpo senza vita.

Gli accertamenti sono in corso, con la Procura di Siracusa che ha anche aperto un'indagine su quanto successo per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. Tutto è cominciato ieri intorno alle 13 in una zona di campagna, in contrada Falabia.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, confermata a Fanpage.it dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, il bambino stava partecipando ad un campo estivo organizzato dall'Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), a cui erano iscritti una ventina di minori. Il piccolo sarebbe salito sul pozzo artesiano che era chiuso ma, camminandoci sopra, il "coperchio" ha ceduto e lui è sprofondato.

Una donna di 54 anni, operatrice della cooperativa che organizza il campo estivo, si è calata nel pozzo nell'attesa dei soccorsi nel disperato tentativo di salvare il bambino. Quando si è accorta che il bambino era caduto si è fatta calare giù con una corda, ma è scivolata non riuscendo più a salire ed è stata poi tirata fuori dai vigili del fuoco. Ferita, è stata trasportata in ospedale a Siracusa in stato di choc, con lividi e contusioni e problemi respiratori. "Non ce l'ho fatta", dirà poi la volontaria.

Per recuperare il corpo del bambino ci sono volute un paio di ore: il decesso del piccolo sarebbe avvenuto per annegamento.

Secondo quanto ricostruito, i bambini disabili erano coinvolti da giorni in escursioni e attività di integrazioni con normodotati e volontari come la coltivazione degli orti e i laboratori di cucina. Giovedì era prevista la gita finita in tragedia: la vittima sarebbe il fratellino di un bimbo disabile.