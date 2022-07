Cosa può succedere in Giappone dopo l’assassinio di Shinzo Abe “L’assassinio di Shinzo Abe mina l’immagine del Giappone come di un paese pacifico. La politica interna giapponese avrà ora bisogno di un momento di assestamento”, così il Professore di storia e cultura del Giappone, Corrado Molteni in un’intervista a Fanpage.it.

Intervista a Corrado Molteni Professore ordinario di lingua e letteratura del Giappone presso l'Università degli Studi di Milano

A cura di Chiara Ammendola

“Il Giappone è percepito da sempre come un luogo sicuro, l'assassinio di Shinzo Abe è un brutto colpo per l'immagine del paese. Per quanto riguarda gli aspetti strettamente politici, Abe era la guida, fino ad oggi, della più grande e influente corrente del Partito Liberal Democratico: il fatto che sia venuto a mancare improvvisamente renderà necessaria una fase di aggiustamento e tutto ciò che ne verrà sarà molto importante per la stabilità del governo giapponese”, così a Fanpage.it il Corrado Molteni, esperto di lingue e cultura del Giappone e professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano. L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, 67 anni, è stato assassinato questa mattina a Nara, in Giappone, durante un comizio elettorale, per mano di un uomo di 42 anni, Tetsuya Yamagami, arrestato subito dopo l'omicidio.

Professore nell'immaginario collettivo il Giappone è un paese pacifico. Un ex primo ministro assassinato quanto mina questo assunto?

Il Giappone è percepito da sempre, perché effettivamente lo è, come un paese sicuro, dove i politici si spostano normalmente. Ovviamente un ex primo ministro come lo era Shinzo Abe, è seguito da un apparato di sicurezza, però in Giappone non si ha la percezione di pericoli imminenti o potenziali. Per questo mi sento di dire che è un brutto colpo per l'immagine del Giappone.

Quello di Abe non è il primo attentato di questo tipo in Giappone

Innanzitutto bisognerà capire quali siano le reali motivazioni che hanno spinto questa persona, relativamente giovane, a commettere questo gesto, ma no, non è la prima volta che accadono episodi simili di attentati, alcune volte riusciti, altre no, a esponenti politici di primo piano. E spesso sono stati perpetrati da organizzazioni malavitose. Sono messaggio o punizioni violente per comportamenti non accettati, ma in questo caso è difficile interpretare cosa sia accaduto.

Corrado Molteni

Si ipotizzano responsabilità di gruppi politici di estrema destra

Se ci fosse un'organizzazione malavitosa o politica estremista è strano che chi ha premuto il grilletto abbia usato un'arma artigianale. È vero che in Giappone è molto difficile procurarsi un'arma, nessuno gira armato lì, è una cosa impensabile, ma un attentato organizzato da terzi avrebbe probabilmente previsto anche la fornitura di un'arma non artigianale come quella utilizzata.

È possibile che in questo caso venga applicata la pena di morte?

Non sono un giudice e non posso esprimermi su questo. Certamente dipenderà dagli elementi che verranno acquisiti su eventuali complici o motivazioni, ma ci sono elementi che sicuramente rendono concreta questa possibilità: è stato assassinato un ex primo ministro

Cosa ha rappresentato Abe nella politica giapponese?

Abe è stato un primo ministro molto importante, un personaggio di grande rilievo stimato e apprezzato da molti, anche contestato ma sempre democraticamente. A differenza dei suoi predecessori è stato in carica tantissimo tempo, quasi dieci anni, un periodo lunghissimo per gli standard giapponesi, lasciando un'impronta sia nell'ambito della politica economica con la sua Abenomics che è stata importante per sostenere l'economia giapponese che nella politica estera: era un leader conosciuto e stimato anche fuori dal Giappone.

E internamente al Giappone?

Internamente era la guida, fino ad oggi, della più grande e influente corrente del Partito Liberal Democratico: il fatto che sia venuto a mancare improvvisamente renderà necessaria una fase di aggiustamento.

Shinzo Abe dopo l’attentato soccorso dal suo team

Questo cambierà qualche assetto nel futuro politico del Paese?

Il Partito Liberal Democratico è molto popolare e il primo ministro attuale molto forte, credo quindi che questo scossone provocato dalla morte di Abe verrà superato, ma ci saranno sicuramente dei momenti di assestamento: ci sarà un'elezione perché lui era un membro della Camera bassa. L'aspetto politico più delicato è cosa accadrà nella corrente di Abe che è molto importante per la stabilità del governo. In termini politici questo è un aspetto che richiederà un po'.