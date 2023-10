Corsa in ospedale per una donna accoltellata alla gola: a ferirla sarebbe stato il figlio 13enne L’episodio domenica mattina a Fossoli di Carpi, nel Modenese. La donna ferita è una 45enne, non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accoltellamento vige il massimo riserbo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico episodio nella mattinata di oggi, domenica 22 ottobre, a Fossoli di Carpi, nel Modenese, dove una donna di quarantacinque anni è stata accoltellata alla gola.

Secondo una prima ricostruzione, a ferirla sarebbe stato il figlio appena tredicenne. Dopo l’episodio la donna è stata portata in elicottero dal personale sanitario del 118 all’ospedale Civile di Baggiovara e poi in otorinolaringoiatra al Policlinico: fortunatamente, stando a quanto trapelato finora, non sarebbe in pericolo di vita.

In un primo momento le condizioni della vittima sembravano particolarmente critiche, ma stando alle ultime notizie appunto, la 45enne non rischierebbe la vita. Attualmente la signora è ricoverata al Policlinico di Modena, la prognosi è di venti giorni.

Su quanto accaduto nella casa di famiglia vige il massimo riserbo, anche perché sarebbe appunto coinvolto un minorenne. Ai giornalisti intervenuti sul posto, una persona che vive nello stesso complesso residenziale si è limitata a parlare della famiglia coinvolta nell'episodio come delle brave persone, di una famiglia per bene, affermando che nessuno sembra si sua accorto questa mattina di eventuali urla provenire dall’appartamento.

Stando a una primissima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe accaduto intorno alle 8.30 di domenica mattina in una casa della frazione di Fossoli. Sono in corso accertamenti sull'accaduto e per il momento non è neppure chiaro se l’accoltellamento alla gola sia il risultato di un gesto volontario da parte del ragazzino o di un drammatico incidente. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, un'ambulanza che ha portato la donna ferita in ospedale e i carabinieri.