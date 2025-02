video suggerito

"Correte, mamma e nonni ci picchiano": la chiamata al 112 di tre fratellini dopo le botte con un bastone Un bambino di 12 anni di Teramo ha chiamato il 112: "Correre perché mamma e i nonni ci picchiano". Ha raccontato i maltrattamenti subiti in casa insieme agli altri suoi due fratellini.

A cura di Giorgia Venturini

Al 112 è arrivata una richiesta di aiuto da parte di un bambino di 12 anni di Teramo. Chi ha preso la chiamata ha sentito un bambino che chiedeva di "correre perché mamma e i nonni ci picchiano". Ora i piccoli, tre fratellini di 12, 9 e 5 anni, sono stati affidati ad altri familiari, mentre mamma e nonni dovranno ora difendersi dall'accusa di maltrattamenti.

Quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato solo i nonni e due bimbi. Il terzo fratellino, il più piccolo, era in ospedale con la madre: secondo le accuse la donna lo avrebbe colpito in testa con un bastone. Proprio dopo quei fatti il più grande dei fratelli aveva trovato il coraggio di chiamare le forze dell'ordine.

Agli agenti una volta in casa ha confermato quello che stava succedendo e già spiegato al telefono: "Mamma e i nonni materni, che abitano in un appartamento vicino al nostro, ci maltrattano spesso usando un manico di scopa per colpirci". L'altro bimbo avrebbe detto di essere stato colpito con un bastone alla mano dalla madre. La donna, una volta sentita dai poliziotti, non avrebbe negato l'accaduto dando però la sua versione dei fatti. Gli agenti hanno anche sentito il padre dei bimbi: lui avrebbe riferito – come riporta Tgcom24 – che in sua presenza la donna non avrebbe mai avuto episodi di violenza. Così non aveva mai pensato di chiamare le autorità. Il padre ora è parte offesa.

Ora si andrà aventi con il procedimento penale. A breve ci sarà un incidente probatorio alla presenza anche di psicologi in cui verranno sentiti i fratellini più grandi. Mamma e nonni materni sono indagati per maltrattamenti e lesioni: dovranno difendersi da questa accusa e forniranno la loro versione dei fatti.