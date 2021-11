Corrado Ravanelli, inventore di Malizia, prende la laurea a 92 anni. “Ora vado in pensione part-time” Corrado Ravanelli, inventore dei prodotti di bellezza Malizia, prende la laurea a 92 anni e va in pensione. “Sarò presidente onorario – dice -. Ma andrò in pensione solo part time”

A cura di Gabriella Mazzeo

Prenderà la laurea honoris causa in Amministrazione, Controllo e Professione a 92 anni per poi andare in pensione (non a tempo pieno, dice). Il tutto accadrà nello stesso giovedì 18 novembre: Corrado Ravanelli, l'inventore dei profumi Malizia, ha deciso di lasciare le deleghe dell'azienda al figlio Fabio, già presidente di Confindustria Piemonte e oggi alla guida della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi e Alto Piemonte. "Nella mia vita ho sverniciato le navi, lavato bottiglie di liquore e ho fatto almeno un'altra dozzina di mestiere. Poi sono arrivati i prodotti di bellezza – spiega l'imprenditore ormai 92enne -. Adesso ho deciso di ritagliarmi un nuovo ruolo: sarò solo presidente onorario e lascio l'azienda in ottime mani". Ravanelli però dice di non voler sparire dai radar della sua creazione. "Ovviamente", aggiunge.

"Mio padre guida ancora a 92 anni – spiega il figlio Fabio – e sono sicuro che lo vedremo tutte le mattine in ufficio nonostante questo suo passo indietro". La storia professionale di Corrado Ravanelli è iniziata negli anni '50 quando l'impiego come commerciale in una ditta di prodotti per saloni di bellezza lo porta da Genova a Novara. Vedendo i primi prodotti spray di lacca per capelli, Ravanelli capisce che quello è il futuro per la cosmetica e che può arrivare non solo nei saloni, ma anche nelle case degli italiani. Così lascia tutto e insieme a due soci fonda Mirato, l'azienda che si occupa di produrre prodotti di bellezza. Qui danno vita a Splend'Or, la lacca da 50 anni leader di vendite. Poi ancora decide di guardare ancora più avanti: così crea il "Malizia profumo deodorante". L'agenzia pubblicitaria che lo affianca sconsiglia questo nome: è il titolo di una commedia erotica all'italiana. Ravanelli però non vuole sentire ragioni e alla fine opta per lo slogan "Malizia, profumo di intesa". Con i prodotti Malizia nasce l'impero di Mirato che oggi conta 3 fabbriche: due in Piemonte, una in Liguria. I dipendenti sono circa 450 tra le tre sedi.

Per il futuro ha deciso di guardare alla sostenibilità concentrando le ricerche dell'azienda sugli integratori alimentari, sui prodotti a filiera corta e su cosmesi dalla fattura "etica". Ravanelli concluderà il suo percorso al volante con un attestato che dovrebbe sapere di inizio: nella giornata di giovedì 18 novembre riceverà la laurea magistrale honoris causa dell'Università del Piemonte Orientale.