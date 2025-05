Corpo carbonizzato in un distributore di benzina nell’Agrigentino, la vittima è una 41enne: indagini in corso

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Tragico ritrovamento nella mattinata di oggi, domenica 11 maggio. Il cadavere carbonizzato di una donna è stato rinvenuto all'interno di un'auto vicino alla pompa di un distributore di benzina Lukoil in una strada provinciale fra Aragona Caldare e Favara, in contrada San Benedetto, nell'Agrigentino.

La vittima, a quanto si apprende, è una 41enne di Favara. Accanto al corpo è stata trovata anche la Fiat Punto della donna che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Non è chiaro, al momento, cosa possa aver innescato le fiamme. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri.

Inizialmente si era pensato a un tragico incidente, che la donna si fosse fermata per fare un rifornimento di carburante con il self-service causando l'incendio inavvertitamente. Ma nelle scorse ore si sono fatte strada anche altre ipotesi, come quella del gesto volontario. Tuttavia, le indagini stanno andando avanti nel tentativo di fare chiarezza sull'accaduo.

Come si legge sui quotidiani locali, la salma della 41enne, madre di cinque figli, è stata trasferita al cimitero di Favara e l'impianto in cui è l'auto è andata in fiamme è stato sequestrato dagli inquirenti.

Gli uomini dell'Arma dei Carabinieri hanno verificato sul luogo la presenza e il funzionamento degli impianti di video-sorveglianza. Le immagini riprese dalle telecamere possono aiutare gli investigatori a stabilire cosa possa essere accaduto.

A quanto si apprende, i video acquisiti da chi indaga non sarebbero molto chiari e dovranno essere analizzati e studiati con accuratezza.

Sui giornali locali si legge che il primo a intervenire sul posto sarebbe stato un Vigile del fuoco libero dal servizio, che accortosi della vettura in fiamme, si sarebbe avvicinato al luogo trovando il corpo della donna senza vita. Subito dopo avrebbe quindi allertato i colleghi, che sono arrivati rapidamente, insieme ai militari dell’Arma.