Corpi estranei metallici nelle proteine Decathlon, scatta il richiamo del Ministero della Salute Si tratta di un un lotto di proteine WHEY del marchio Decathlon. Il motivo è la possibile presenza di corpi estranei metallici che potrebbero causare danni fisici al consumatore. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro, da parte del produttore, di un lotto di proteine WHEY del marchio Decathlon. Il motivo segnalato nell’avviso di richiamo è la possibile contaminazione con frammenti metallici, che potrebbero rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. La data del richiamo è quella del 18 novembre.

Nello specifico il prodotto interessato si chiama WHEY PROTEIN CHOCOLAT (codice articolo 4872810), commercializzato in confezioni da 30 grammi con numero di lotto 2429700006 e data di scadenza minima (TMC) fissata a 02/2026. Il lotto richiamato è stato distribuito tra il 7 e il 14 novembre 2024.

Le proteine oggetto del richiamo sono state prodotte dall’azienda Decathlon SE. Lo stabilimento di produzione è situato in rue Julien Neveu 2, a Noyal-sur-Vilaine, in Francia (dati aggiornati al 12/12/2024).

L’azienda quindi invita a controllare il numero di lotto riportato sul prodotto per verificare se rientra tra quelli richiamati. Chiunque abbia acquistato un prodotto appartenente al lotto non conforme può restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato al prezzo di acquisto o sostituito con un altro lotto dello stesso articolo.

Tra gli ultimi richiami diffusi sul sito del Ministero della Salute c'è quello di un due lotti di Saporito di Montagna per il rischio di presenza di Escherichia coli. Lo scorso 30 novembre invece è stato segnalato il richiamo di tre lotti di vongole e lupini sottovuoto del marchio “L’acquachiara” per errore relativo alla data di scadenza, prima ha diffuso il richiamo da parte della Conad di tre lotti di Crema di cereali RISO biologica per bambini e di un lotto di insalata capricciosa prodotta dall’azienda Santori & Schillirò per la stessa catena di supermercati.