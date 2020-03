La quarantena in Lombardia è una farsa. La pesante accusa arriva direttamente dalla stampa inglese che in un lungo articolo ha raccontato come in realtà siano stati tanti i voli partiti nella giornata di domenica 8 marzo dall'aeroporto di Malpensa diretti in Gran Bretagna: decine e decine di persone sarebbero dunque atterrate in territorio britannico a poche ore dall'inizio della quarantena voluta dalle nuove misure di contenimento del coronavirus contenute nel decreto varato dal governo di Giuseppe Conte proprio nella notte tra sabato e domenica e in vigore dall'8 marzo.

Nessun controllo ai passeggeri provenienti da Malpensa

Secondo quanto riportato dal Telegraph nello specifico sarebbero stati 17 gli aerei partiti dallo scalo in provincia di Varese e atterrati in Gran Bretagna: "All'arrivo, i passeggeri non sono stati messi in quarantena o sottoposti al test per il virus, col timore che possano ora diffondere la malattia sul suolo britannico", si legge nell'articolo a cui ha fatto seguito un scondo dal titolo "La quarantena in paradiso" dello stesso quotidiano che ha grande diffusione nel Regno Unito. Anche in questo caso gli italiani vengono accusati di fare la bella vita nonostante la quarantena e accusati di non saper rispettare le regole imposte dal Governo.

in foto: I voli Easyjet cancellati a Malpensa e quelli in partenza

Alitalia sospende i voli su Malpensa

Proprio ieri Alitalia ha comunicato la sospensione dell'attività su Milano Malpensa a partire da oggi, lunedì 9 marzo, in seguito alle disposizioni che limitato l'accesso e l'uscita delle persone dalla Lombardia per contenere la diffusione del coronavirus. Eppure oggi sono tanti i voli, così come riportato dalla tabella delle partenze dall'aeroporto, che continuano a lasciare Malpensa con le destinazioni più disparate, dall'Italia all'Europa: Ryanair, EasyJet o anche Lufthansa continuano a volare lasciando la Lombardia.