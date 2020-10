Sono saliti a 327.586 i casi di Coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia. Nelle ultime 24 sono stati registrati +2,257 contagi (in calo rispetto a ieri, 2.578). I guariti sono 232.681 (+767 nelle ultime 24 ore, ieri erano 697) e i morti sono 36,002 (+16, ieri erano 18). Sono questi i dati del bollettino di oggi, lunedì 5 ottobre, comunicato dal ministero della Salute, con l’ultimo aggiornamento sull’emergenza Covid-19. In Italia sono attualmente 58,903 i casi positivi (+1,474): di questi sono 3.427 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 323 quelli in terapia intensiva.La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore resta di gran lunga la Campania (+431), seguita da Lombardia, Lazio e Veneto. In totale i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 60.241, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 11.844.346 tamponi.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 327.586. Qui la tabella con i dati riportato dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 108.316 (+251)

Piemonte: 36.312 (+129)

Emilia-Romagna: 36.089 (+167)

Veneto: 28.854 (+230)

Lazio: 17.757 (+248)

Toscana: 15.764 (+185)

Campania: 14.768 (+431)

Liguria: 13.976 (+107)

Marche: 8.317 (+83)

Puglia: 8.165 (+22)

Sicilia: 7.809 (+128)

Trento: 6.224 (+49)

Friuli Venezia Giulia: 4.911 (+21)

Abruzzo: 4.607 (+30 )

Sardegna: 4.317 (+88)

Bolzano: 3.662 (+17)

Umbria: 2.695 (+19)

Calabria: 2.086 (+23)

Valle d’Aosta: 1.346 (+13)

Basilicata: 934 (+14)

Molise: 677 (+2)