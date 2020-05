Ad oggi in Italia ci sono 224.760casi positivi di coronavirus (+875 rispetto a ieri), di cui 122.810 guariti (+2.605) e 31.763 deceduti (+153 nelle ultime 24 ore). Sono i dati comunicati dalla Protezione Civile nel bollettino di oggi, sabato 16 maggio, dell'emergenza Coronavirus. Stando al bilancio appena pubblicato, dei contagiati attuali 59.012 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.400 sono ospedalizzati e 775 (-33) sono ricoverati in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 2.944.859 di cui 69.179 nelle ultime 24 ore.

In totale i casi in Italia sono 224.760 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile:

Di seguito i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: 84.518

Piemonte: 29.483

Emilia Romagna: 27.182

Veneto: 18.928

Toscana: 9.913

Liguria: 9.111

Lazio: 7.396

Marche: 6.642

Campania: 4.668

Puglia: 4.374

Trento: 4.326

Sicilia: 3.382

Friuli VG: 3.183

Abruzzo: 3.178

Bolzano: 2.578

Umbria: 4.422

Sardegna: 1.352

Valle D'Aosta: 1.173

Calabria: 1.151

Molise: 410

Basilicata: 390