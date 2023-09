Genitori rubano al supermercato e abbandonano la figlia di 4 anni: padre e madre denunciati Una coppia di genitori è stata denunciata dopo aver lasciato la figlia di 4 anni nel negozio con merce rubata nascosta nel passeggino. È successo in uno store della catena Panorama di Treviso lo scorso weekend. I due sono stati fermati da una pattuglia dell’Arma subito dopo la tentata fuga.

Una coppia fermata e denunciata per tentato furto, ora rischia anche quella per abbandono di minore, dopo aver provato a rubare cento euro di pesce al supermercato e aver lasciato la figlia di 4 anni nel negozio con la refurtiva nascosta nel passeggino. È successo in uno store della catena Panorama di Treviso, in viale della Repubblica, dove nel weekend è avvenuto il fatto. I due, padre e madre di origine brasiliana, sono stati poi fermati da una pattuglia poco distante.

Secondo quanto racconta Il Gazzettino, la coppia di genitori è entrata all'interno del punto vendita con la bimba seduta nel passeggiano e si è mescolata alla folla dei clienti che durante lo scorso fine settimana affollavano il punto vendita. Quindi, l'uomo e la donna hanno iniziato a scegliere i prodotti e a metterli nel carrello. Arrivati però di fronte al banco del pesce, dopo aver scelto merce dal valore di cento euro, hanno deciso di nasconderla nel cestello del passeggino della figlia insieme ai giocattoli e agli accessori della bimba, molto probabilmente con l'obiettivo di farla passare alle casse sottotraccia, tecnica usata spesso durante furti di questo tipo.

Una volta arrivati alla cassa però, nonostante il tentativo di evitare i controlli, sono stati fermati dalla guardia giurata e dall'addetto dell'antitaccheggio presenti nel negozio. I due, incalzati, hanno inizialmente provato a negare il furto. Ma di fronte alla minaccia del personale di chiamare le forze dell'ordine, la coppia è fuggita lasciando sia la merce rubata che il passeggino dove era stata riposta e al suo interno la bimba. Non sono tuttavia riusciti ad andare molto lontano. Padre e madre della piccola sono stati infatti fermati subito da una pattuglia dell'Arma dei Carabinieri. La bambina è stata riconsegnata ai legittimi genitori ma i due sono stati denunciati dalle forze dell'ordine.