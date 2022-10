Contagi Covid tornano in calo dopo 4 settimane ma salgono ricoveri e decessi: i dati del report Gimbe I contagi Covid tornano a scendere quasi ovunque in Italia nell’ultima settimana ad esclusione di tre regioni. Col segno più invece i decessi e i ricoveri in ospedale.

A cura di Antonio Palma

Contagi Covid in calo quasi ovunque in Italia dopo 4 settimane di continua salita della curva epidemica. A confermarlo sono le analisi del Report Gimbe sulla situazione attuale della pandemia covid in Italia relativo alla settimana dal 18 al 18 ottobre. Sai quasi 294 mila casi della scorsa settimana, infatti, negli ultimi sette giorni si è scesi a quota 275mila (-6,2%).

Col segno più invece i decessi (544 vs 393), i casi attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con sintomi e le terapie intensive anche se con numeri più ridotti. Anche l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 50 Province.

Contagi covid in calo in tutte le regioni tranne tre

Un calo dei contagi che riguarda tutte le regioni tranne tre: restano sol segno più Puglia (+6,9%), Sardegna (+6,7%) e Sicilia (+7,8%). In 75 Province si registra un calo dei nuovi casi, col il record del -20,2% di Frosinone, mentre in 31 Province si registra un aumento dei casi: con il massimo a Enna (+24,4%).

Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-12 ottobre 2022 in Italia sono state registrate oltre 1,23 milioni di reinfezioni, pari al 6,7% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 5-12 ottobre è del 16,2% in aumento rispetto alla settimana precedente (15,5%). Si registra anche un aumento del numero dei tamponi totali (+3,4%). In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 3,7%, mentre quelli molecolari dell’1,9%.

Aumentano ricoveri in intensiva e area medica

“Sul fronte degli ospedali le terapie intensive si confermano in aumento per la terza settimana consecutiva (+13,4%), e si registra un ulteriore aumento dei ricoveri in area medica (+11,7%)” afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE.

Al 18 ottobre il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è dell’11% in area medica (dal 5,1% del Molise e della Puglia al 50,7% della Valle D’Aosta) e del 2,8% in area critica (dallo 0% della Basilicata e del Molise al 7,7% della Valle D’Aosta). “Prosegue l’aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 34 ingressi al giorno rispetto ai 29 della settimana precedente” ha aggiunto Mosti.

Per quanto riguarda i vaccini anti covid sono 6,8 milioni i non vaccinati, di cui 870 mila guariti protetti solo temporaneamente. Sono 7,49 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,31 milioni di guariti che non possono riceverla nell’immediato. Ancora a rilento la copertura nazionale per le quarte dosi che è solo al 20% con quasi 34,3 mila somministrazioni giornaliere che sono però in crescita in crescita rispetto alla scorsa settimana.