Conosce un ragazzo sui social e lo incontra in un centro commerciale, una 14enne: "Violentata nel bagno" Una studentessa di 14 anni ha raccontato di aver incontrato un ragazzo su Instagram e di essersi poi incontrati in un centro commerciale di Alba Adriatica: qui la ragazza sarebbe stata violentata nel bagno. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una studentessa di 14 anni ha denunciato di essere stata violentata nella sera di venerdì in un centro commerciale in provincia di Teramo. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni, la ragazza avrebbe conosciuto un ragazzo su Instagram e i due avrebbero deciso di incontrarsi in un centro commerciale di Alba Adriatica. Quando i due si sono visto, il ragazzo – come ha raccontato la 14enne – l'avrebbe costretta con la forza ad avere un rapporto sessuale con lui nel bagno. Poco dopo sono stati allertati i carabinieri di San Benedetto e Alba Adriatica che ora sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a confermare eventuali responsabilità al ragazzo.

Intanto la ragazzina – come riporta Il Giorno – si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale "Madonna del Soccorso" accompagnata dalla madre e da una pattuglia dei carabinieri: qui i sanitari l'hanno visitata e riferiranno i risultati delle loro analisi ai militari.

La notizia arriva dopo quella di una ragazzina di 12 anni che ha denunciato la violenza sessuale nella stazione di Porta Nuova a Torino. Anche in questo caso la violenza sarebbe avvenuta all'interno di un bagno della stazione. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati gli agenti della Polfer che hanno subito fermato un 20enne con cui la 12enne si sarebbe incontrata poco prima. I fatti sono accaduti mesi fa ma per lui ora è arrivata la misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. Anche in questo caso sono in corso accertamenti.