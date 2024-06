Coniugi svizzeri trovati morti in casa a Ottiglio, ipotesi suicidio: “Lei voleva morire con il marito malato”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati trovati in una casa di Ottiglio (Alessandria) i corpi senza vita di due coniugi svizzeri-tedeschi di circa 70 anni. Secondo gli inquirenti, i due si sarebbero suicidati e ad avvalorare quest'ipotesi sarebbe una lettera trovata in casa dalle forze dell'ordine. La coppia di pensionati da tempo era residente a Monferrato Casalese.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due si sarebbero tolti la vita con i fumi di un braciere lasciato intenzionalmente acceso dalla coppia. A dare l'allarme è stata una parente della coppia che da domenica non riusciva a mettersi in contatto con loro. I cadaveri dei due sono stati trovati in salotto.

Secondo le prime informazioni disponibile, l'uomo era malato da tempo e deambulava con la sedia a rotelle. Il magistrato ha disposto l'autopsia sui due corpi senza vita. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per verificare l'effettiva presenza del monossido di carbonio ed effettuare i rilievi del caso.

Marito e moglie, di origine svizzera, avevano rispettivamente 73 e 68 anni. I due avevano comprato e restaurato l'abitazione dove sono stati trovati morti 20 anni fa come seconda dimora. Entrambi avrebbero deciso di togliersi la vita proprio nella casa che per lungo tempo era stata quella delle "vacanze estive" negli anni della gioventù: lui era gravemente malato di tumore e lei voleva morire con lui.

Sarebbero queste le informazioni contenute nella lettera ora in mano agli inquirenti che però non si esprimono al riguardo. Da quando erano andati in pensione, i due vivevano in pianta stabile in paese ed erano molto riservati. I residenti della zona raccontano di lunghe passeggiate insieme e pochi contatti con la popolazione locale. A lanciare l'allarme sarebbe stata la sorella della donna che ha contattato il sindaco Massimo Pasciuta per avere notizie della 68enne che non rispondeva al telefono. Il sindaco ha così allertato i carabinieri.

Arrivati sul posto, i due hanno trovato i corpi senza vita e la lettera contenente la loro storia e le motivazioni del gesto.