Confermato lo spionaggio illegale contro il direttore di Fanpage. Il cdr: ora trovare i responsabili

Il Cdr di Fanpage.it, a nome di tutte le giornaliste e i giornalisti dell’assemblea dei redattori, esprime la piena e sincera solidarietà al direttore Francesco Cancellato dopo le nuove inquietanti novità legate all’indagine sul caso Paragon.

La consulenza redatta da specialisti della Polizia Postale e docenti universitari depositata in Procura attesta l’attività di spionaggio illegale sul telefono del direttore Cancellato. Questo rappresenta un passo avanti nella ricerca dei responsabili da parte della giustizia, ma allo stesso tempo conferma un atto gravissimo avvenuto contro il nostro giornale e, per estensione, contro il mondo dell’informazione libera e indipendente.

In democrazia è inaccettabile che un giornalista venga sottoposto ad attività di spionaggio. Il fascicolo aperto però è ancora contro ignoti. Chiediamo quindi che, alla luce di queste nuove prove, si acceleri nella ricerca dei mandanti e venga fatta chiarezza su questo abuso intollerabile in un sistema democratico.

Esprimiamo contestualmente anche la piena solidarietà a tutte le parti lese presenti nel fascicolo d’indagine, tra cui il nostro capo della cronaca di Napoli Ciro Pellegrino, il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino, e gli attivisti di Mediterranea Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrari.

Il Cdr