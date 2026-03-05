Attualità
video suggerito
video suggerito

Confermato lo spionaggio illegale contro il direttore di Fanpage. Il cdr: ora trovare i responsabili

La solidarietà del Cdr di Fanpage.it al direttore Francesco Cancellato dopo la conferma dello spionaggio illegale a suo danno.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Cdr di Fanpage.it, a nome di tutte le giornaliste e i giornalisti dell’assemblea dei redattori, esprime la piena e sincera solidarietà al direttore Francesco Cancellato dopo le nuove inquietanti novità legate all’indagine sul caso Paragon.

La consulenza redatta da specialisti della Polizia Postale e docenti universitari depositata in Procura attesta l’attività di spionaggio illegale sul telefono del direttore Cancellato. Questo rappresenta un passo avanti nella ricerca dei responsabili da parte della giustizia, ma allo stesso tempo conferma un atto gravissimo avvenuto contro il nostro giornale e, per estensione, contro il mondo dell’informazione libera e indipendente.

In democrazia è inaccettabile che un giornalista venga sottoposto ad attività di spionaggio. Il fascicolo aperto però è ancora contro ignoti. Chiediamo quindi che, alla luce di queste nuove prove, si acceleri nella ricerca dei mandanti e venga fatta chiarezza su questo abuso intollerabile in un sistema democratico.

Leggi anche
Caso Paragon, la procura conferma: "Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024"

Esprimiamo contestualmente anche la piena solidarietà a tutte le parti lese presenti nel fascicolo d’indagine, tra cui il nostro capo della cronaca di Napoli Ciro Pellegrino, il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino, e gli attivisti di Mediterranea Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don Mattia Ferrari.

Il Cdr

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Paragon, la procura conferma: “Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024”
Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l'Aisi "dipende dal malfunzionamento di Paragon"
Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon: ora il governo ci aiuti a capire chi è stato
Francesco Cancellato
Ruotolo (Pd): "Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?"
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
Paragon, la mossa del Parlamento europeo contro lo spionaggio illegale: "A rischio la democrazia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views