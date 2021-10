Condannato per maxi evasione fiscale stilista di scarpe per vip Walter Steiger, stilista di scarpe di 79 anni collaboratore di grandi maison di moda come Oscar De La Renta e Karl Lagerfeld e di personaggi del calibro di Lady Diana e Jane Birkin, è stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione per evasione fiscale.

A cura di Davide Falcioni

Walter Steiger, stilista di scarpe di 79 anni collaboratore di grandi maison di moda come Oscar De La Renta e Karl Lagerfeld e di personaggi del calibro di Lady Diana e Jane Birkin, è stato condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione per evasione fiscale. Si era innamorato di Ferrara e aveva eletto la città emiliana a suo ‘buen retiro'; vivendo in città, tuttavia, avrebbe dovuto pagare le tasse in Italia.

Pur sostenendo che per i suoi affari commerciali tra Ginevra (dove ha la sede principale della sua azienda), Parigi e New York dove si trovano le affiliate, pagava le tasse in Svizzera (come le stesse autorità fiscali elvetiche hanno sempre confermato), è stato accusato di "omessa dichiarazione dei redditi", dal 2010 al 2015, per introiti di cinque milioni. La sentenza ha confermato anche il sequestro preventivo di due milioni nei suoi confronti. Lo stilista ha già dichiarato che farà ricorso in appello.

"Grande rispetto per la sentenza, ma siamo rimasti francamente increduli – ha commentato l’avvocato Paolo Scaglianti -. Sarà certamente interposto appello al fine di evidenziare quanto si è sempre sostenuto dall’inizio del processo fino ad oggi, ossia che l’imputato è fiscalmente residente in Svizzera, paese in cui, secondo la Convenzione Itali Svizzera, ospita il centro dei suoi interessi affettivi ed economici. È in Svizzera il posto in cui si trovano le società di cui era socio e amministratore, oltre che la sua abitazione permanente a Ginevra, il posto in cui hanno studiato e lavorato i figli. Uno dei figli si è laureato in Economia a Ginevra, nel 2008, ed in quella città ha ricevuto le cure per una grave malattia; anche la figlia, dopo il liceo, ha lasciato l’Italia, proseguendo gli studi universitari a Parigi, come infine anche l’altro dei tre figli, dopo il liceo, ha studiato all’estero”.