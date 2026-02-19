Concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli: i requisiti e come fare domanda

L’Arma dei carabinieri ha indetto un nuovo concorso per 898 allievi marescialli del ruolo Ispettori. Per partecipare basta un diploma di scuola superiore e un’età tra 17 e 26 anni. La domanda va presentata solo online entro il 19 marzo.

Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Per poter partecipare al bando di concorso bisogna presentare la domanda esclusivamente on-line entro il prossimo 19 marzo.

Al bando di concorso per allievi marescialli possono partecipare tutti i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età; abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2025- 2026, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; non siano stati condannati per delitti non colposi; non siano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione.

Il concorso prevede diverse prove divise in varie fasi chi si svolgeranno sempre a Roma, al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento:

Prova preliminare

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana

Prova di efficienza fisica

Accertamenti psicofisici e attitudinali

Prova orale

Prova facoltativa lingua straniera

Prova facoltativa di informatica

Chi sarà vincitore del concorso, sarà ammesso al 16° corso triennale (2026-2029) di 898 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri della durata di tre anni accademici che si svolgerà invece a Firenze presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri.

Gli aspiranti allievi Marescialli potranno presentare la domanda per il concorso solo online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e usando identità digitale SPID o carta di identità elettronica CIE

Chi risulterà vincitore di concorso, in base alle valutazioni delle varie commissioni esaminatrici, sarà iscritto al 16° corso triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri della durata di tre anni che prevede lo svolgimento di corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, al termine dei quali si conseguirà una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Marescialli ricopriranno incarichi di responsabilità nelle varie organizzazioni e reparti dell’Arma dei Carabinieri distribuiti su tutto il territorio nazionale, da quelli Territoriali come le Stazioni dei Carabinieri a quelli Speciali.