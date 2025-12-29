Attualità
video suggerito
video suggerito

Concorso nell’Esercito, 2000 nuovi posti in arrivo: bando, requisiti per arruolarsi e come fare domanda

L’Esercito Italiano pronto a dare il via alle domande di partecipazione per l’arruolamento di 2000 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale VFI previsti dal bando di reclutamento per il 2026. Domanda dal 12 gennaio, basta la scuola media e non aver superato il 24° anno di età.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Con l’arrivo del nuovo anno, l’Esercito Italiano darà il via alle domande di partecipazione per l’arruolamento di ulteriori 2000 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale – VFI da incorporare entro i prossimi mesi nei vari ruoli truppa della forza Armata. Il bando è quello già pubblicato nell’ottobre scorso e che prevede un totale di 6mila nuovi militari da arruolare nel 2026, divisi in tre blocchi. Quello di gennaio è il secondo blocco per il quale le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 12 gennaio al 10 febbraio 2026.

Concorso nell’esercito, il numero di posti e le mansioni

L’arruolamento del secondo blocco 2026 prevede ulteriori 2000 nuovi posti per Volontari in ferma prefissata iniziale – VFI nell’Esercito italiano da incorporare a partire dal mese di settembre 2026 tra cui

  • 1.272 per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;
  • 200 per “ordinari non specializzati” da impiegare nei Reparti Operativi
  • 450 per il comparto “Forze Speciali”;
  • 5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale”
  • 5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale”
  • 10 per incarico di impiego “Muratore”
  • 10 per incarico di impiego “Falegname”
  • 8 per incarico di impiego “Fabbro”
  • 10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme”
  • 5 per incarico di impiego “Esploratore equestre”
  • 25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”

I requisiti necessari per arruolarsi

Per potersi arruolare basta avere la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate; avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).  I candidati che intendono accedere ai posti previsti per gli incarichi speciali devono possedere inoltre anche i titoli collegati e previstii dal bando.

Leggi anche
Concorso Banca d'Italia per 160 nuove assunzioni: quali sono i requisiti e come presentare la domanda

Come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione potrà essere compilata e inoltrata solo attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al sito https://concorsi.difesa.it. I concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali (SPID), o carta d’identità elettronica (CIE), o carta nazionale dei servizi (CNS).

Attualità
Concorsi e Offerte di Lavoro
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Signorini sospende gli impegni con Mediaset dopo le accuse di Corona: la società accetta
Endemol Shine Italy, produttore del GF, si esprime: "Abbiamo avviato verifiche interne"
Gianluca Costantino e la verità sul rapporto con Signorini: messaggi e inviti cominciati dopo il reality
Antonio Medugno ha denunciato il conduttore: lo accusa di violenza sessuale ed estorsione
Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini
Gennaro Marco Duello
L'avvocato di Signorini: "Rammaricato per il fango che sta arrivando, ma l'unico indagato al momento è Corona"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views