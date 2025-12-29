Concorso nell’Esercito, 2000 nuovi posti in arrivo: bando, requisiti per arruolarsi e come fare domanda

Con l’arrivo del nuovo anno, l’Esercito Italiano darà il via alle domande di partecipazione per l’arruolamento di ulteriori 2000 nuovi Volontari in ferma prefissata iniziale – VFI da incorporare entro i prossimi mesi nei vari ruoli truppa della forza Armata. Il bando è quello già pubblicato nell’ottobre scorso e che prevede un totale di 6mila nuovi militari da arruolare nel 2026, divisi in tre blocchi. Quello di gennaio è il secondo blocco per il quale le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 12 gennaio al 10 febbraio 2026.

Concorso nell’esercito, il numero di posti e le mansioni

L’arruolamento del secondo blocco 2026 prevede ulteriori 2000 nuovi posti per Volontari in ferma prefissata iniziale – VFI nell’Esercito italiano da incorporare a partire dal mese di settembre 2026 tra cui

1.272 per “incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”;

200 per “ordinari non specializzati” da impiegare nei Reparti Operativi

450 per il comparto “Forze Speciali”;

5 per incarico di impiego “Elettricista Infrastrutturale”

5 per incarico di impiego “Idraulico Infrastrutturale”

10 per incarico di impiego “Muratore”

10 per incarico di impiego “Falegname”

8 per incarico di impiego “Fabbro”

10 per incarico di impiego “Meccanico di mezzi e piattaforme”

5 per incarico di impiego “Esploratore equestre”

25 per incarico di impiego “Tecnico di Aeromobili di 1° livello”

I requisiti necessari per arruolarsi

Per potersi arruolare basta avere la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 24° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; avere l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate; avere esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). I candidati che intendono accedere ai posti previsti per gli incarichi speciali devono possedere inoltre anche i titoli collegati e previstii dal bando.

Come inoltrare la domanda

La domanda di partecipazione potrà essere compilata e inoltrata solo attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa al sito https://concorsi.difesa.it. I concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali (SPID), o carta d’identità elettronica (CIE), o carta nazionale dei servizi (CNS).