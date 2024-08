video suggerito

Concorso Ministero della Difesa, due bandi online per 1100 posti: requisiti e come fare domanda Sono in scadenza due bandi di concorso pubblicati dal Ministero della Difesa per l’assunzione di 1000 Assistenti e 100 Funzionari da inquadrare tra il personale civile con contratto a tempo indeterminato. La data ultima per presentare la domanda sul Portale web inPA è oggi 22 agosto fino alle 23.59. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Sono in scadenza oggi 22 agosto 2024 due bandi di concorso pubblicati dal Ministero della Difesa per l’assunzione di 1000 Assistenti e 100 Funzionari nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Ai due concorsi possono partecipare tutti i cittadini italiani dai 18 anni di età ma nel primo caso è sufficiente un diploma di istruzione secondaria di II grado mentre nel secondo caso è necessario un titolo di studio universitario specifico in base a vari ruoli per cui si partecipa. Il bando di concorso per gli Assistenti prevede solo una prova scritta, mentre il bando di concorso per i Funzionari prevede anche una prova orale. Per entrambi i concorsi, il portale di reclutamento è il medesimo. Le figure ricercate sono diverse e interessano ad esempio i settori di Vigilanza, informatica, Sanità, Chimica e Fisica, Cartografia, Edilizia e Manutenzioni, Nautico, Elettronica e Telecomunicazioni, Motoristica e Meccanica.

I requisiti dei concorsi del Ministero della Difesa e i posti disponibili

I due bandi di concorso del Ministero della Difesa prevedono l’assunzione di 1000 Assistenti e 100 Funzionari. I primi saranno inquadrati come personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nell’Area Assistenti del Ministero della Difesa, nell’ambito della Famiglia professionale. “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”. I secondi invece saranno inquadrati nell’Area funzionale III, fascia retributiva F1, nell’Area Funzionari del Ministero della Difesa, nell’ambito della Famiglia professionale “Funzionario Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale. Per gli assistenti è sufficiente solo il diploma per i funzionari invece è necessario invece la laurea.

Il bando di concorso per il profilo Assistente mette a disposizione i seguenti posti

Codice FT 35 – Assistente ai Servizi di Supporto – Posti n. 100

– Assistente ai Servizi di Supporto – Codice FT 37 – Assistente ai Servizi di Vigilanza – Posti n. 50

– Assistente ai Servizi di Vigilanza – Codice FS 41 – Assistente Sanitario – Posti n. 4 Codice FT 45 – Assistente Tecnico per l'Informatica – Posti n. 45

Assistente Sanitario – – Assistente Tecnico per l'Informatica – Codice FT 47 – Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici – Posti n. 124

– Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici – Codice FT 48 – Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica – Posti n. 100

– Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica – Codice FT 49 – Assistente Tecnico Chimico – Fisico – Posti n. 25

– Assistente Tecnico Chimico – Fisico – Codice FT 50 – Assistente Tecnico Artificiere – Posti n. 15

– Assistente Tecnico Artificiere – Codice FT 51 – Assistente Tecnico per l'Edilizia e le Manutenzioni – Posti n. 100

– Assistente Tecnico per l'Edilizia e le Manutenzioni – Codice FT 52 – Assistente Tecnico Nautico – Posti n. 32

– Assistente Tecnico Nautico – Codice FT 53 – Assistente Tecnico per l'Elettronica, l'Optoelettronica e le Telecomunicazioni – Posti n. 100

– Assistente Tecnico per l'Elettronica, l'Optoelettronica e le Telecomunicazioni – Codice FT 54 – Assistente Tecnico per le Lavorazioni – Posti n. 200

– Assistente Tecnico per le Lavorazioni – Codice FT 55 – Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi – Posti n. 105

Come spiega l’avviso di concorso per Assistenti, per l’ammissione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età di almeno 18 anni; un diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali con interdizione dai pubblici uffici; per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; essere in possesso della condotta incensurabile. Il cinquanta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La percentuale riguarda ogni singolo codice concorso.

Il bando di concorso per il profilo di Funzionario mette a disposizione i seguenti posti

Codice FT10 – Funzionario tecnico per l'informatica – Posti 24

– Funzionario tecnico per l'informatica – Codice FT12 – Funzionario tecnico per la cartografia – Posti 4

– Funzionario tecnico per la cartografia – Codice FT14 – Funzionario tecnico per l'edilizia – Posti 4

– Funzionario tecnico per l'edilizia – Codice FT15 – Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Posti 25

– Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Codice FT16 – Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Posti 16

– Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Codice FT18 – Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – Posti 25

– Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – Codice FT20– Funzionario specialista scientifico – Posti 2

Come spiega l’avviso di concorso per Funzionari, per l’ammissione sono richiesti tutti i requisiti del bando per assistenti più una laurea specifica per ogni posto per cui si partecipa. Anche in qeusto caso la metà dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per partecipare ai due concorsi la domanda deve essere presentata per uno solo dei codici concorso sopra indicati. La richiesta va fatta esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo “https://www.inpa.gov.it”, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Nell’apposito format di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare negli appositi spazi tutti i dati richiesti, autocertificando il possesso di tutti i requisiti previsti.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi ai due concorsi

Per il concorso Assistenti, la fase selettiva prevede una sola prova scritta con somministrazione di 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. I quesiti e le materie varieranno in base al profilo concorsuale per cui si è candidati. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti +0,50 punti; a quella mancata zero punti e a quella errata -0,10 punti. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Gli esiti della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante accesso alla piattaforma Formez Concorsi Smart.

Per il concorso Funzionari, la prova scritta prevede 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. Anche in questo caso i quesiti verteranno sulle materie a carattere specialistico in riferimento a ciascun profilo concorsuale. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). Gli esiti della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante accesso alla piattaforma Formez Concorsi Smart, https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card utilizzando le credenziali SPID.

La prova selettiva orale, distinta per i codici di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta. Inoltre si accerterà la conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2, la conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche nonché della legislazione e normativa per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, dell’ordinamento del Ministero della difesa, e di nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. La Commissione esaminatrice infine stilerà, per ciascun codice concorso, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale.