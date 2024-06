video suggerito

Concorso Inps, atteso il bando per 7 posti a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda Nuove assunzioni a tempo indeterminato all'Inps: il concorso è rivolto a professionisti statistico-attuariali di I livello nei ruoli del personale dell'istituto. Le possibile prove e in quale sede lavoreranno i vincitori.

A cura di Biagio Chiariello

C'è attesa per il bando per l'assunzione di 7 posti con contratto a tempo indeterminato destinati a professionisti statistico-attuariali di I livello nei ruoli del personale dell’INPS.

Per partecipare al concorso è necessario presentare la propria candidatura, esclusivamente in via telematica, collegandosi all’indirizzo inpa.gov.it, entro il 17 luglio 2024 alle ore 23.59.

Quali sono i requisiti e i titoli di studio

L'INPS ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di sette professionisti. I soggetti devono vantare una laurea magistrale in:

Finanza (LM-16);

Scienze statistiche (LM-82);

Scienze statistiche ed attuariali (LM-83).

A tutti è richiesta inoltre l’iscrizione all’Albo degli Attuari sezione A. Per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equivalenti a quello sopra indicati.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere inoltre in regola con gli obblighi militari e non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Non ci sono limiti di età o altre soglie di sbarramento, basta essere maggiorenni ed essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’Unione europea.

Come fare domanda per partecipare al concorso

La domanda di partecipazione al concorso Inps andrà presentata attraverso la piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione, secondo le nuove regole per i concorsi pubblici.

I candidati devono autenticarsi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, e previa registrazione sullo stesso Portale.

La compilazione e l’invio online della domanda può avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 17 luglio 2024.

Le possibile prove per il concorso Inps

L'iter della procedura concorsuale è quello classico: una prova scritta, una prova orale e una fase di valutazione dei titoli.

Nel test scritto sono richiesti la risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel e una relazione su statistica descrittiva, inferenza statistica, matematica finanziaria, tecnica delle assicurazioni sociali, elementi di macroeconomia e legislazione previdenziale.

Chi ha ottenuto il punteggio di almeno 21/30 passa all'orale. Obiettivo di quest'ultima è accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché la sua attitudine all’espletamento delle funzioni previste dal ruolo che si andrà a ricoprire da ricoprire. Oltre che sulle materie oggetto della prova scritta,saranno accertate le conoscenze del candidato sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A. e i principi di trasparenza, anticorruzione e privacy.

Ancora dovrebbe esserci una valutazione della conoscenza della lingua inglese e dell’uso, oltre che di Excel, di almeno uno dei linguaggi R, SAS, SQL, Python.

Qual è la sede dove lavoreranno i vincitori

I vincitori del concorso andrà a lavorare nella sede della Direzione Generale dell’INPS, vale a dire nel plesso di viale Aldo Ballarin n. 42, Roma.

Sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.