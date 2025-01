video suggerito

Concorso Guardia di Finanza, bando per 12 tenenti: requisiti e come inviare domanda La Guardia di Finanza ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione di 12 tenenti in servizio permanente effettivo nel settore tecnico-logistico-amministrativo. Le candidature possono essere inviate online entro il 22 gennaio 2025.

A cura di Biagio Chiariello

Il 23 dicembre 2024, sul portale ufficiale della Guardia di Finanza, è stato pubblicato un bando di concorso, basato su titoli ed esami, per l’assunzione di 12 tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti al “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” del Corpo.

Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità: 4 per amministrazione, 4 per telematica, 2 per infrastrutture, 2 per sanità (iscritti all'albo dei medici-chirurghi).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani nati dopo il 1° dicembre 1992, in possesso di una laurea magistrale, specialistica o titolo equipollente nelle discipline richieste.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 22 gennaio 2025, esclusivamente online.

Le prove da sostenere sono diverse: da quella scritta a quella orale passando per la valutazione dei titoli.

Concorso Guardia di Finanza per tenenti, i posti disponibili e come sono suddivisi

Il Concorso Tenenti SPE Ruolo TLA Guardia di Finanza 2025 mette a disposizione 12 posti, così ripartiti tra le seguenti specialità:

4 per amministrazione

4 per telematica

2 per infrastrutture (in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto)

2 per sanità (iscritti all’albo dei medici-chirurghi).

È possibile concorrere per una sola specialità.

I requisiti richiesti per partecipare al concorso

Per candidarsi, è necessario essere cittadini italiani e rispettare i seguenti requisiti:

Età: non aver superato il trentaduesimo anno di età alla data del 1° dicembre 2024 (nati non prima del 1° dicembre 1992).

Titolo di studio: possesso di una laurea specialistica, magistrale o titolo equipollente in discipline attinenti alla specialità prescelta.

Inoltre i membri del Corpo appartenenti ai ruoli di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri che, al 1° dicembre 2024, non abbiano compiuto 45 anni, ossia nati dopo il 1° dicembre 1979. E ancora, i candidati per la specialità “sanità” devono essere iscritti all’albo dei medici-chirurghi, mentre quelli per la specialità “infrastrutture” devono possedere l’abilitazione professionale relativa al titolo di studio richiesto.

Come inoltrare la domanda e documenti necessari

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro le 12 del 22 gennaio 2025, compilata esclusivamente online attraverso la procedura guidata disponibile sul portale concorsi, dove sono reperibili ulteriori informazioni dettagliate.

I candidati devono essere in possesso di uno degli strumenti di autenticazione previsti, come il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o il Sistema di identificazione digitale ‘Entra con Cie', utilizzando la carta d’identità elettronica (Cie) rilasciata dal proprio comune di residenza.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il concorso prevede le seguenti Prove:

a) Test preliminare: test logico-matematici e culturali – Eventuale, a partire dal 13 febbraio 2025

b) Prova scritta di cultura tecnico-professionale (diversa per ciascuna delle specialità) – A partire dal 28 febbraio 2025

c) Esame dei titoli di merito

d) Verifica dell’idoneità psico-fisica

e) Verifica dell’idoneità attitudinale

f) Prova orale

g) Test opzionale di una lingua straniera