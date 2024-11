video suggerito

Concorso Guardia di Finanza 2024, bando online per 1634 allievi: requisiti e come inviare la domanda È online il bando di concorso della Guardia di Finanza per il reclutamento di 1.634 allievi finanzieri, suddivisi in 1.420 per il contingente ordinario e 214 per quello di mare. Ai potenziali candidati basta il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il termine per l'invio della domanda è venerdì 20 dicembre alle ore 12.

A cura di Giovanni Turi

Concorso per allievi finanzieri indetto dalla Guardia di Finanza

Fuori il bando di concorso della Guardia di Finanza per reclutare 1.634 allievi finanzieri per i contingenti ordinario e di mare con diverse specializzazioni. La scadenza per l'invio della domanda è venerdì 20 dicembre alle ore 12.

I partecipanti devono avere almeno 18 anni ed essere in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado, anche conseguito nell'anno scolastico 2024/2025, oltre alla cittadinanza italiana. La candidatura può essere inviata sul portale "Concorsi" della Guardia di Finanza, come indicato nell'avviso pubblicato.

I posti disponibili per il concorso Guardia di Finanza 2024 e come sono suddivisi

I posti come allievi finanzieri previsti dal bando sono 1.634 e sono distribuiti nei vari poli di formazione italiani. Per quanto riguarda il contingente ordinario, la suddivisione è la seguente:

1.216 posti destinati a cittadini italiani non specializzati , di cui 851 ai volontari in ferma prefissata;

, di cui 851 ai volontari in ferma prefissata; 204 posti per l'avviamento a conseguire la specializzazione "Antiterrorismo e pronto impiego".

Invece, le 214 posizioni nel contingente mare sono ripartite così:

150 posti riservati ai volontari in ferma prefissata, di cui 69 posti per l'avviamento a conseguire la specializzazione come " motorista navale ", 62 come "nocchiere" e 19 come "operatore di sistema";

", 62 come "nocchiere" e 19 come "operatore di sistema"; Altri 64 posti, di cui 29 per l'avviamento a conseguire la specializzazione come "motorista navale", 27 come "nocchiere" e 8 come "operatore di sistema".

Per i cittadini italiani con l'attestato di bilinguismo sono riservati 13 posti nello slot del contingente di mare e 2 per quello ordinario.

I requisiti di partecipazione al concorso della Guardia di Finanza

Per partecipare al concorso, i potenziali candidati devono essere cittadini italiani, aver compiuto 18 anni (e non superare i 26) e avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (rientrano anche coloro che non hanno ancora conseguito il titolo, ma che lo faranno nell'anno scolastico 2024/2025).

Tra i motivi di esclusione dell'arruolamento ci sono coloro che sono in servizio civile quali obiettori di coscienza, imputati, dimessi per motivi disciplinari o inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle forze armate o di polizia.

Inoltre, non sono ammesse le persone che risultino positive ad accertamenti diagnostici sull'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico. Solitamente, durante i primi sei mesi di scuola, un allievo finanziere guadagna intorno ai 900 euro netti al mese, finché non diventa un finanziere effettivo. Da quel momento, lo stipendio di base aumenta.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

La domanda per partecipare al concorso dev'essere compilata esclusivamente in via telematica passando dal portale "Concorsi" della Guardia di Finanza. I candidati dovranno autenticarsi tramite Spid o Cie, registrarsi e poi compilare il form della domanda.

Qualora ci siano problemi di natura tecnica, c'è un allegato nel portale da firmare e inviare, insieme al proprio documento di riconoscimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2024@pec.gdf.it entro le ore 18 del 20 dicembre.

Nella domanda il candidato deve dichiarare il contingente per cui intende concorrere, lo stato civile e il numero di figli a carico, il titolo di studio di cui è in possesso e gli eventuali titoli in più.

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

Il concorso prevede una serie di prove a cui i candidati devono sottoporsi: una scritta di preselezione che consiste in un questionario a risposta multipla di cultura generale; l'accertamento dell'idoneità psico-fisica; quella dell'idoneità attitudinale; l'accertamento dell'idoneità al conseguimento della specializzazione "Antiterrorismo e pronto impiego" per coloro che concorrono; la valutazione dei titoli.

Nella prova scritta sono previste 35 domande per accertare abilità logico-matematiche, 25 le conoscenze orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana e 30 su storia, educazione civica e geografia. Gli esiti vengono pubblicati sul portale dei "Concorsi" della Guardia di Finanza.

Per prepararsi, c'è un documento in allegato sul portale che indica gli argomenti su cui vertono le domande: dalla Prima guerra mondiale, storia dell'Italia e cenni su Nato e Onu fino alla Costituzione italiana e i confini del nostro Paese.

Chi la passa, viene poi sottoposto alla prova di efficienza fisica: salto in alto, corsa piana 1.000 metri e piegamenti sulle braccia oppure prova di nuoto in stile libero per 25 metri. Per ognuno viene attribuito un punteggio da 1 a 3 in relazione ai tempi e alle misure realizzate.

Poi c'è anche l'accertamento psico-fisico, ossia la presenza di tatuaggi visibili con l'uniforme, visite mediche, esami delle urine, visita neurologica, cardiologica con elettrocardiogramma e psichiatrica. E, infine, quello attitudinale che consiste in uno o più test per valutare le capacità di ragionamento, test di personalità per comprendere il carattere e le inclinazioni del candidato, questionari biografici e/o motivazionali e un colloquio finale.