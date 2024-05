video suggerito

Concorso Banca d'Italia 2024, bando online per 10 posti a tempo indeterminato: requisiti e come candidarsi Bankitalia ha pubblicato il bando per l'assunzione a tempo indeterminato di dieci esperti di Data science. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 14 giugno: se le candidature saranno più di 900, prevista una preselezione. Poi prova scritta e prova orale.

A cura di Biagio Chiariello

La Banca d'Italia ha pubblicato il bando per assumere 10 esperti in Data science a tempo indeterminato. Chi vuole può inviare la propria candidatura entro e non oltre le 16.00 del 14 giugno sul proprio sito web.

I vincitori del concorso saranno assegnati prevalentemente agli uffici dell’Amministrazione centrale e si occuperanno dell’utilizzo e della gestione dei big data con l'obiettivo di strumenti di machine learning e intelligenza artificiale.

Quanti sono i posti e quali sono le mansioni di un esperto di data science

Come detto, il concorso per la Banca d'Italia garantisce 10 posti a tempo indeterminato ad altrettanti esperti di data science che si occuperanno dell’utilizzo e della gestione dei big data, con l’obiettivo di inserirli anche in strumenti di machine learning e intelligenza artificiale, e contribuire a promuovere l'utilizzo di tecnologie avanzate, anche partecipando a progetti di rilievo internazionale.

Ricordiamo che Bankitalia svolge compiti di supervisione sui mercati finanziari, con l'obiettivo di assicurare la stabilità dei sistemi, la trasparenza e la qualità dei servizi, salvaguardandone l'affidabilità e l'efficienza. È anche responsabile della produzione delle banconote in euro per la quota definita nell'ambito dell'Eurosistema, della gestione della circolazione e dell'azione di contrasto alla contraffazione.

Quali sono i requisiti e i titoli di studio necessari

I requisiti di partecipazione al bando al sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica alle mansioni; godimento dei diritti civili e politici;

non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere in Bankitalia.

I candidati dovranno poi dimostrare le proprie competenze di statistica e di gestione dei dati. A tale proposito è richiesta la laurea specialistica o magistrale conseguite con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti specializzazioni:

Data science e gestione dell'innovazione (LM-Data)

Tecniche e metodi per la società dell'informazione (100S/LM-91);

Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50S/LM-44);

Ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);

Ingegneria informatica (35S/LM-32);

Ingegneria gestionale (34S/LM-31);

Ingegneria dell'automazione (29S/LM-25);

Ingegneria elettronica (32S/LM-29);

Informatica (23S/LM-18);

Sicurezza informatica (LM-66);

Matematica (45S/LM-40);

Fisica (20S/LM-17);

Scienze statistiche (LM-82);

Statistica economica, finanziaria e attuariale (91S);

Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83);

Finanza (19S/LM-16) o altra laurea equiparata.

Quando e come inviare la propria candidatura

Chi è interessato deve anzitutto entrare nell'apposita area sul sito bancaditalia.it. Le richieste vanno inviate esclusivamente per via telematica, compilando i form sul portale.

La scadenza per presentare le domande è fissata per il 14 giugno 2024 alle ore 16.

Quante prove ci sono e come si svolgeranno

Le prove per il concorso Banca d'Italia 2024 inizieranno con una preselezione nel caso in cui le richieste di partecipazione saranno superiori a 900. Per stilare la graduatoria preliminare si terrà conto del voto di laurea e, in particolare, verrà attribuito questo punteggio: a chi ha conseguito la laurea con un punteggio da 105/110 a 106/110 verrà assegnato 1 punto. Da 107 a 109, 2 punti. Per chi si è laureato con 110 e 110 e lode i punti attribuiti saranno 3.

I migliori 900 passeranno alla prova scritta, di durata complessiva massima di 5 ore, che prevede tre quesiti sulle materie indicate nel programma, cioè: Data science e intelligenza artificiale; Statistica; Econometria e Statistical learning. Assegnano tutte e tre venti punti, e prova è superata da chi ottiene 36 punti in totale, partendo da un minimo di 8 punti a quesito.

Sarà inoltre richiesto lo svolgimento di un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità (3 punti che si aggiungono al totale dei quesiti).

Chi supera la prova scritta è ammesso a quella orale: la prova si articola in due giornate e consiste in un colloquio per la verifica delle capacità comportamentali con la metodologia dell’assessment center (2,50 punti) e un colloquio sulle materie indicate nei relativi programmi, con una conversazione in lingua inglese (60 punti).

La prova orale è considerata superata se si consegue una votazione di almeno 36.