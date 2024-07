Concorsi Inail 2024, aperti 6 bandi per oltre 500 assunzioni: profili richiesti, requisiti e come candidarsi

video suggerito

L'Inail ha pubblicato sul proprio sito ufficiale sei bandi di concorso per il reclutamento di 577 posti. Le selezioni pubbliche sono rivolte a candidati laureati e i vincitori saranno assunti a tempo indeterminato in diversi ruoli professionali.

Le figure richieste sono le seguenti: 308 riguardano l’area dei funzionari (di cui 293 funzionari amministrativi e 15 assistenti sociali); i ruoli per professionisti di primo livello sono 78 (suddivisi così: 9 per avvocatura, 36 per consulenza tecnica per l’edilizia, 33 per consulenza tecnica salute e sicurezza); e i ruoli per i profili di terzo livello professionale sono 191 (83 per tecnologo e 108 per ricercatore)

È possibile inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, entro il 12 agosto.

Bando Inail per 308 posti Area Funzionari

La selezione per l'Area Funzionari riguarda 293 unità con il profilo di funzionario amministrativo e 15 unità con il profilo di funzionario assistente sociale secondo la seguente ripartizione in base alle destinazioni:

A) n. 293 unità con il profilo di funzionario amministrativo e in particolare

Direzione generale – posti n.29 (Codice AMM.1)

Regione Emilia-Romagna – posti n.40 (Codice AMM.2)

Regione Friuli-Venezia Giulia – posti n.22 (Codice AMM.3)

Regione Lazio – posti n.16 (Codice AMM.4)

Regione Liguria – posti n.20 (Codice AMM.5)

Regione Lombardia – posti n.70 (Codice AMM.6)

Regione Piemonte – posti n.11 (Codice AMM.7)

Regione Sardegna – posti n.10 (Codice AMM.8)

Regione Toscana – posti n.36 (Codice AMM.9)

Regione Veneto – posti n.32 (Codice AMM.10)

Sede regionale di Aosta – posti n.7 (Codice AMM.11)

B) n. 15 unità con il profilo di funzionario assistente sociale e in particolare

Regione Campania – posti n.1 (Codice SOC.1)

Regione Emilia-Romagna – posti n.2 (Codice SOC.2)

Regione Friuli-Venezia Giulia – posti n.1 (Codice SOC.3)

Regione Lazio – posti n.2 (Codice SOC.4)

Regione Lombardia – posti n.3 (Codice SOC.5)

Regione Piemonte – posti n.1 (Codice SOC.6)

Regione Sicilia – posti n.1 (Codice SOC.7)

Regione Toscana – posti n.3 (Codice SOC.8)

Regione Veneto – posti n.1 (Codice SOC.9):

Bando Inail per 108 ricercatori

Dei 108 ricercatori, 103 saranno destinati a Roma e altri 5 a Lamezia Terme. Questa la selezione:

8 in ambito medicina e chirurgia

6 negli ambiti chimica, farmacia

8 in ambito biologia

5 in ambito biotecnologie mediche, industriali

13 negli ambiti ingegneria biomedica, professioni sanitarie della prevenzione, ingegneria dell’automazione, ingegneria informatica

6 negli ambiti ingegneria per l’ambiente e il territorio, della sicurezza, dei materiali11 negli ambiti fisica, ingegneria energetica e nucleare, della sicurezza, meccanica, elettronica, biomedica

10 negli ambiti ingegneria civile, dei sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, elettronica, scienza e ingegneria dei materiali, design

12 negli ambiti scienze e tecnologie agrarie, ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze chimiche, scienze e tecnologie della chimica industriale, geologiche, per l’ambiente e il territorio

7 negli ambiti fisica, informatica, ingegneria informatica, matematica, modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, scienze cognitive, scienze statistiche

6 negli ambiti scienze statistiche/biostatistica, scienze statistiche attuariali e finanziarie

5 in ambito psicologia

5 negli ambiti sociologia e ricerca sociale, scienze della politica, economia

3 negli ambiti linguistica, teoria della comunicazione

3 negli ambiti ingegneria gestionale, scienze economico-aziendali, economia.

Bando Inail per 83 tecnologi

Si cercano 83 tecnologi di cui 18 per il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT), e 65 per le Unità Operative Territoriali (UOT), nelle Direzioni regionali. Queste le destinazioni:

DIT (18 unità):

Sede di Monte Porzio Catone (RM)

Sede di Via Ferruzzi/Gradi, Roma

UOT:

Direzione regionale Piemonte (8 unità)

Direzione regionale Lombardia (17 unità)

Direzione regionale Veneto (13 unità)

Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia (3unità)

Direzione regionale Liguria (3 unità)

Direzione regionale Emilia-Romagna (8 unità)

Direzione regionale Toscana (2 unità)

Direzione regionale Umbria (1 unità)

Direzione regionale Abruzzo (1 unità)

Direzione regionale Marche (3 unità)

Direzione regionale Molise (1 unità)

Direzione regionale Lazio (3 unità)

Direzione regionale Basilicata (1 unità)

Direzione regionale Sardegna (1 unità)

Bando Inail Consulenza tecnica per l'edilizia

Il concorso è dedicato a 36 professionisti nell'ambito della Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE). Nello specifico 14 ingegneri elettrici/meccanici con la seguente suddivisione regionale:

Lazio (7 unità)

Calabria (1 unità)

Veneto (1 unità)

Macro area Liguria/Lombardia (2 unità)

Macro area Emilia-Romagna/Umbria/Marche (3 unità)

Altri 22 posti sono dedicati a ingegneri civili, edili, architetti:

Lazio (14 unità)

Abruzzo (1 unità)Emilia-Romagna (1 unità)

Sicilia (1 unità)

Macro area Lombardia/Piemonte (2 unità)

Macro area Trento/Veneto (3 unità)

Bando Inail Consulenza tecnica salute e sicurezza

Inail mette a disposizioni anche 33 posti per ingegneri, biologi, geologi, chimici e fisici, dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Questa la suddivisione regionale:

Lazio (7 unità)

Lombardia (5 unità)

Sardegna (1 unità)

Macro area Piemonte/Liguria (5 unità)

Macro area Friuli-Venezia Giulia/Trento/Veneto (7 unità)

Macro area Emilia-Romagna/Marche/Toscana/Umbria (4 unità)

Macro area Abruzzo/Basilicata/Calabria/Molise (4 unità)

Bando Inail per l’Avvocatura

Infine si cercano 9 avvocati: ai vincitori sarà comunicato l’elenco delle sedi di lavoro disponibili presso le strutture dell’Avvocatura dell’Istituto.

Come candidarsi sul portale Inpa

La domanda di partecipazione ai concorsi per i sei concorsi Inail deve essere presentata entro il giorno 12 agosto 2024, esclusivamente in via telematica, autenticandosi con Spid, Cie, Cne o eIDAS e compilando il format direttamente sul portale “inPA”.

Nella sezione “Bandi e concorsi” è possibile accedere alla banca dati dei concorsi attivi, con un motore di ricerca che consente la ricerca per testo, data e regione.

Informazioni sulle prove da sostenere

In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute, potrebbe essere prevista una prova preselettiva.

La preselezione consisterà in un test con domande a risposta multipla vertenti sulle materie d’esame delle prove successive: una o più prove scritte a risposta multipla o aperta (vertente sulle materie d’esame indicate nei bandi, diverse per ogni profilo professionale ricercato); una prova orale (sulle materie della e prova scritta e volta alla verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche) e la valutazione dei titoli.