Concorso Atleti Polizia di Stato, bandi online per 33 posti: requisiti e come inviare la domanda La Polizia di Stato ha indetto un bando di concorso per l'assunzione di 33 atleti da inserire nei gruppi sportivi delle Fiamme Oro. Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente. C'è tempo fino al 14 dicembre per presentare la domanda.

A cura di Biagio Chiariello

È online il bando di concorso della Polizia di Stato per 33 atleti nel ruolo di agenti e assistenti della PdS all’interno dei gruppi delle Fiamme Oro.

Per candidarsi c'è tempo fino al 14 dicembre tramite portale inPA. Il concorso è riservato a chi possiede il diploma ed è riconosciuto come un atleta dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionale.

L'avviso di concorso è stato pubblicato sul sito ufficiale della polizia nella sezione “concorsi online” oltre che sullo stesso Portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione.

Il numero di posti disponibili e le discipline sportive indicate

Il concorso prevede l’assunzione di 33 atleti con la qualifica di agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Le Fiamme Oro cercano nello specifico:

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina arrampicata sportiva, specialità lead;

n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 200 mt;

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità 200 mt;

n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina atletica leggera, specialità marcia 5.000 mt – marcia 10.000 mt;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 1.500 e 3.000 mt;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specialità 100 e 200 mt;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina biathlon;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, specialità team sprint e keirin;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina ciclismo su pista, specialità team sprint;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina curling;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica, specialità nastro – palla;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina karate, specialità kumite, categoria +76kg;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina lotta femminile, categoria 49kg;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità enduro;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 50 – 100 mt farfalla;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto, specialità 1.500 mt stile libero;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto artistico, specialità duo femminile tecnico-libero e duo misto tecnico-libero;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto in acque libere, specialità 10 km;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto per salvamento, specialità 200 mt super lifesaver – gara nel frangente – mixed ocean lifesaver – staffetta 4x25mt manichino;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità pista lunga;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 67 kg;

n.3 atleti di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruoli: ala nr 11-14 (un posto), terza linea nr. 6-7 (un posto), mediano di apertura n.10 (un posto);

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina scherma, specialità sciabola;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina sci alpinismo, specialità sprint – vertical;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità slalom gigante – slalom speciale – team parallelo;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità super gigante – discesa;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina tiro a segno, specialità pistola ad aria compressa a 10 metri (P10) e pistola sportiva a 25 metri (PSP);

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialità skeet – skeet mixed team;

n.1 atleta di sesso maschile, disciplina triathlon, specialità olimpico – sprint – mixed realy;

n.1 atleta di sesso femminile, disciplina tuffi, specialità trampolino mt 3.

I vincitori saranno inquadrati nel ruolo di agenti e assistenti della Polizia di Stato, con contratti a tempo indeterminato e full time.

I requisiti per diventare atleta delle Fiamme Oro nella Polizia di Stato

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani; godere dei diritti civili e politici; aver compiuto 17 anni e non superato i 35 anni di età;

rispettare le qualità di condotta stabilite dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;

possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado o un titolo equivalente;

essere riconosciuti dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali come atleta di interesse nazionale;

possedere almeno uno dei titoli sportivi indicati nel bando e risultare idonei fisicamente, psichicamente e attitudinalmente per svolgere i compiti relativi alla qualifica.

Sono previsti anche requisiti specifici riguardanti la condotta e l'assenza di appartenenza a categorie escluse, come ad esempio il non essere stati espulsi da precedenti arruolamenti nelle forze armate. Inoltre, i candidati non devono essere stati licenziati, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né avere condanne penali che precludano l'accesso ai pubblici uffici.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per partecipare al concorso per atleti della Polizia di Stato per entrare nelle Fiamme Oro, i candidati devono presentare domanda online tramite il portale concorsi della Polizia di Stato.

Per partecipare è necessario possedere lo SPID o la CIE. Le domande devono essere presentate entro il 14 dicembre 2024.

Quali sono le prove e gli accertamenti da superare e come prepararsi

Il bando di concorso prevede tre fasi:

accertamenti psico-fisici per verificare l’idoneità fisica dei candidati;

accertamenti attitudinali per valutare l’attitudine allo svolgimento delle attività di polizia;

valutazione dei titoli sportivi, certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali.

Gli accertamenti psico-fisici consistono in una serie di visite e test medici volti a verificare che i candidati soddisfino i requisiti fisici e sanitari necessari per affrontare le sfide operative in Polizia. Tra le verifiche rientrano esami clinici, test audiometrici, cardiologici e altre analisi diagnostiche specificate nel bando. La valutazione attitudinale, invece, comprende colloqui e test psicologici per stabilire se il candidato possiede le capacità e le caratteristiche mentali idonee a operare nelle forze di polizia.

Successivamente la commissione esaminatrice valuterà i titoli sportivi certificati dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, i titoli di studio e abilitazioni professionali.

A quel punto saranno redatte le graduatorie finali di merito e proclamati i vincitori del concorso. Il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, che approva le graduatorie e dichiara i vincitori, sarà pubblicato sul sito ufficiale della Polizia.

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della polizia di Stato e ammessi alla frequenza del relativo corso di formazione.