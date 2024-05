video suggerito

Concorso Agenzia delle entrate, online la graduatoria di merito: dove consultare l'elenco dei vincitori È online la graduatoria di merito del maxi concorso dell'Agenzia delle entrate. Ampliato a 4265 il numero dei vincitori, dovrebbero essere assunti entro la fine di maggio 2024.

A cura di Biagio Chiariello

Sono stati pubblicati gli esiti del maxi concorso dell’Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità (aumentate a 4265) per l'area dei funzionari per attività tributaria.

Nello specifico, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia delle entrate sono stati resi pubblici gli atti di approvazione, le graduatorie regionali di merito e l’elenco dei vincitori. La selezione rientra nel piano assunzioni con cui l’amministrazione fiscale punta ad ampliare l’organico di circa 11mila unità entro la fine di quest'anno.

Le assunzioni dovrebbero ora scattare entro la fine di maggio 2024. I funzionari saranno assunti a tempo indeterminato e andranno a rinforzare le specifiche sedi regionali e la sede centrale dell’Agenzia delle entrate.

Svolgeranno attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale. Più nello specifico, saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli. Si occuperanno inoltre delle attività legate al contenzioso e alla riscossione.

Le graduatorie sono consultabili sul sito dell’Agenzia tramite il seguente percorso: "Amministrazione trasparente -> bandi di concorso -> concorsi in svolgimento -> Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, per l'area dei funzionari per attività tributaria”. Nella cartella denominata “Graduatorie regionali di merito” sono raccolti, divisi in sottocartelle per Regione:

atto di approvazione graduatoria di merito

allegato A- graduatoria di merito

allegato B- elenco dei vincitori

Per ogni regione i candidati potranno trovare il rispettivo documento con l’approvazione della graduatoria firmato dal direttore regionale, l’allegato con l’effettiva graduatori di merito e anche l’elenco dei vincitori con tanto di punteggio ottenuto nelle prove. Ad esempio in Lazio sono in totale 922, mentre in Lombardia sono 926.