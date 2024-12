video suggerito

Concorso Aeronautica Militare 2024, bando online per 90 Ufficiali RS: requisiti e come fare domanda L'Aeronautica Militare ha indetto un bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di 90 Ufficiali RS suddivisi nei ruoli speciali delle Armi dell'Arma Aeronautica, del Corpo del Genio Aeronautico e del Corpo di Commissariato Aeronautico. La data di scadenza per partecipare al concorso è fissata al 20 dicembre prossimo.

A cura di Antonio Palma

È online il bando di concorso dell’Aeronautica Militare 2024 che mette a disposizione 90 posti per il reclutamento di Ufficiali Ruolo speciale da selezionare tra il personale in servizio e congedato. Di questi, 44 posti sono per sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica; 33 posti per sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico; 13 per sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico.

Per partecipare bisogna presentare domanda tramite la Sezione Concorsi del sito del Ministero della Difesa entro la scadenza del 20 dicembre 2024. I candidati dovranno essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oltre ad aver prestato servizio nel Corpo.

“I requisiti e i posti disponibili”

I posti a concorso sono così suddivisi:

44 posti sono per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautic a. In questo caso 2 posti sono riservati a favore del coniuge e dei figli del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 22 posti sono riservati ai Marescialli; 2 posti per i Sergenti; 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente.

a. In questo caso 2 posti sono riservati a favore del coniuge e dei figli del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 22 posti sono riservati ai Marescialli; 2 posti per i Sergenti; 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente. 33 posti sono per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, così ripartiti tra le seguenti categorie:

– elettronica: 11 (undici) posti;

– infrastrutture ed impianti: 5 (cinque) posti;

– armamento: 3 (tre) posti;

– motorizzazione: 2 (due) posti;

– costruzioni aeronautiche: 7 (sette) posti;

– fisica: 2 (due) posti;

– chimica: 3 (tre) posti,

con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; di 17 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e di 2 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente,

13 posti sono per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti; 7 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti; un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente.

Per partecipare il candidato deve essere in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Nel caso del concorso per la nomina a Ufficiale nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico inoltre, si deve essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio indicato dal bando per la specifica classe per cui si concorre.

Come inoltrare la domanda e quali sono i documenti da allegare

Per partecipare al bando bisogna presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la Sezione Concorsi del sito web del Ministero della Difesa entro la scadenza del 20 dicembre 2024 e compilare on–line la domanda. Per usufruire del servizio è necessario avere essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE).

Quali sono le prove da superare e come prepararsi

I concorrenti partecipanti al concorso dovranno sostenere varie prove. Il bando prevede:

due prove scritte di 6 ore massimo (una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale); Saranno giudicati idonei i concorrenti con una votazione non inferiore a 18/30.

valutazione dei titoli di merito per un massimo di 10 punti

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica

prova orale con votazione minima non inferiore a 18/30,

accertamento della conoscenza lingua inglese

prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.