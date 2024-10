video suggerito

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024-25, bandi in uscita: le figure ricercate e i posti disponibili L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il programma dei prossimi bandi di concorso dalla seconda metà del 2024 e il primo semestre del 2025, i quali inquadreranno perlopiù funzionari e dirigenti per la gestione di risorse umane e materiali.

A cura di Giovanni Turi

Fuori il programma dei concorsi all'Agenzia delle Entrate in programma dalla seconda metà del 2024 fino al primo semestre del 2025

Nuovi concorsi in arrivo all'Agenzia delle Entrate. Con un avviso pubblicato sul proprio sito ufficiale nella giornata di lunedì 21 ottobre, l'agenzia governativa rende noto il reclutamento di 360 funzionari e dirigenti tra la seconda metà del 2024 e il primo semestre del 2025.

Nuovi bandi che si aggiungono alle selezioni già in svolgimento, come previsto dal piano di assunzioni nel triennio 2024-2026 nella stessa Agenzia delle Entrate. Sono sette i concorsi previsti di qui a giugno del 2025, per un totale di 360 posizioni tra funzionari e dirigenti, come indicato dal documento ufficiale. Ecco quali sono nel dettaglio.

Agenzia delle Entrate 2024-25, assunzioni per 150 funzionari di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale

Sono 150 i posti aperti per funzionari di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. I titoli richiesti per i potenziali candidati sono:

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16), Scienze economiche (L-33) e Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-16);

Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; Scienze economico-aziendali.

Come materie di esame sono previsti diritto dei contratti pubblici, diritto amministrativo e diritto civile (escluso diritto di famiglia), tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa sulla prevenzione di incendi, Testo Unico dell'edilizia e normativa tecnica in materia di costruzioni e di idoneità degli edifici pubblici.

Il contratto di assunzione è a tempo indeterminato. Tra le attività da svolgere ci sono cura della gestione tecnica degli immobili dell'Agenzia delle Entrate, direzione dei lavori, presidio tecnico nell'elaborazione degli atti di gara e nell'esecuzione dei contratti di appalto, attività su salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, conformità normativa degli edifici e del patrimonio aziendale.

Bando di concorso per 60 funzionari tecnici a tempo indeterminato: i requisiti

Ci sono poi 60 posti come funzionari tecnici per i servizi tecnici e processi di logistica. Come titoli richiesti ci sono:

Laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);

Diploma di laurea in Ingegneria civile, industriale, meccanica e per l'ambiente e il territorio, architettura, conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea magistrale o specialistica in Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Architettura del Paesaggio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura.

Materie di esame, forma contrattuale e attività di lavoro sono le stesse del concorso come funzionario di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale di cui sopra.

6 assunzioni come funzionari tecnici dell'Osservatorio del mercato immobiliare: come prepararsi

Reclutamento a tempo indeterminato per 6 funzionari tecnici adibiti ai processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato immobiliare. I titoli richiesti sono:

Laurea triennale in Statistica (L-41), Ingegneria civile e ambientale (L-7), Scienze economiche (L-33);

Diploma di laurea in Ingegneria civile, Economia e commercio, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Tra le materie di esame sono previste elementi di diritto amministrativo e diritto civile, statistica, economia immobiliare ed estimo immobiliare, strumenti e tecniche di data analysis e principali software, elementi del sistema catastale e di cartografia, elementi di pubblicità immobiliare.

Il contratto è a tempo indeterminato. Come attività in carico della figura, tra gli altri, si osservano la collaborazione nella pianificazione operativa, il monitoraggio della rilevazione ed elaborazione dei dati del mercato immobiliare ed elaborazione dei valori e degli affitti immobiliari.

Concorso per 49 funzionari gestionali nell’Agenzia delle Entrate: reclutamento a tempo indeterminato

L'Agenzia delle entrate è alla ricerca anche di 49 funzionari gestionali per processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection. I titoli richiesti sono:

Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

Diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le materie di esame spaziano da diritto dei contratti pubblici a diritto amministrativo e civile, oltre a economia aziendale ed organizzazione, elementi di diritto penale e di statistica. Il contratto è a tempo indeterminato e la figura inquadrata cura le fasi negoziali acquisitive, elabora la documentazione di gara e presidia il procedimento amministrativo per la stipula dei contratti d'appalto e sopra la soglia comunitaria. Inoltre, previene la corruzione, gestisce dati personali e cura l'esecuzione di gare pubbliche.

Agenzia delle Entrate 2024-25, posti disponibili per 8 funzionari gestionali

Otto i posti come funzionari gestionali, per processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti. I titoli richiesti sono:

Laurea triennale in Ingegneria industriale (L-9), Statistica (L-41);

Diploma di laurea in Ingegneria industriale, Ingegneria gestionale, Statistica, Scienze statistiche e attuariali, conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Tra le materie di esame ci sono diritto dei contratti pubblici, diritto civile e amministrativo, statistica, project management, economia aziendale e organizzazione, pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione.

Anche in questo caso il contratto è a tempo indeterminato. La figura si occupa, fra le altre cose, di definizione e gestione del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti, analisi delle esigenze dei consumatori, supporto dei Rup nel monitoraggio dei livelli di consumo e delle scadenze dei contratti.

Assunzioni in Agenzia delle Entrate: 67 posti disponibili per funzionari gestionali

Concorso per 67 funzionari gestionali per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione e controllo di gestione, auditing. I titoli di studio previsti sono:

Laurea triennale in Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

Diploma di laurea in economia e commercio, conseguito con l'ordinamento regolato dal decreto ministeriale 509/99;

Oppure laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Tra le materie d'esame ci sono contabilità generale, economia aziendale ed organizzazione, pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione, diritto tributario, diritto amministrativo, civile e penale. La forma contrattuale è a tempo indeterminato e i funzionari sarebbero adibiti all'organizzazione e al controllo di gestione, alla redazione e alla gestione del bilancio dell'Agenzia e alla gestione delle attività di tesoreria.

Dirigenti Agenzia delle Entrate, bando di concorso per 20 assunzioni: titoli richiesti e requisiti

Sono 20, invece, i posti per i dirigenti di seconda fascia indirizzati negli uffici che gestiscono le risorse umane e materiali dell'Agenzia delle Entrate. I titoli previsti sono il diploma di laurea, la specialistica o la magistrale. Tra i requisiti, peraltro, si evidenziano:

Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni con un'esperienza di almeno 5 anni oppure 3 se in possesso di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione;

Essere in possesso di qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche;

Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per minimo 5 anni, purché con munito di laurea;

Oppure cittadinanza italiana con servizi continuativo di almeno 4 anni in enti o organismi internazionali.

I candidati se la vedranno con una prova scritta con domande a risposta aperta di carattere interdisciplinare, in particolare saranno sottoposti quesiti di diritto amministrativo, economia aziendale, contabilità generale, disciplina del rapporto di lavoro alla dipendenza della Pa, performance management e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I concorsi in svolgimento nell’Agenzia delle Entrate

In via di svolgimento ci sono tre concorsi indicati dal documento ufficiale: reclutamento a tempo indeterminato di 80 funzionari, aumentati a 148 unità per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane (bando di concorso n. 226940 del 13 maggio 2024). Il 12 novembre è prevista la prova scritta.

Poi all'elenco si aggiunge un concorso per reclutare a tempo indeterminato 50 funzionari Ict, di cui la metà data analyst e l'altra come addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica (bando di concorso n. 144403 del 21 marzo 2024).

Infine, c'è anche un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 27 persone, di cui 5 nell'area degli assistenti e 22 in quella dei funzionari, negli uffici dell'Agenzia in Valle d'Aosta (bando di concorso n. 372750). La domanda può essere presentata entro le 23.59 del trentesimo giorno a seguito della pubblicazione del bando, avvenuta il primo ottobre 2024.