Concorsi Agenzia delle Entrate 2024-26, 3720 assunzioni in Italia con i prossimi bandi: i ruoli ricercati Nel triennio 2024-26 per l'Agenzia delle Entrate sono previste le assunzioni di 3.720 figure suddivise in 3000 funzionari e 20 dirigenti mediante bandi di concorso. Molti di questi bandi di concorso verranno pubblicati nei prossimi mesi e possono riguardare figure sia laureate che diplomate.

A cura di Biagio Chiariello

L’Agenzia delle Entrate ha in programma diversi numero di bandi di concorso nel triennio 2024-26 per un totale di 3720 assunzioni, come indicato nel Piano dei Fabbisogni del Personale AdE.

I posti disponibili saranno così suddivisi: 280 funzionari attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale; 3170 funzionari tributari; 20 funzionari per la Direzione Regionale della Valle d’Aosta; 50 funzionari ITC; 100 funzionari logistica e approvvigionamento; 80 funzionari per le Risorse Umane (recentemente aumentati a 148); 20 dirigenti di seconda fascia; 250 Esperti.

Ricordiamo che lo scorso luglio è stato già indetto un concorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per la copertura di 470 posti. Prima ancora era arrivato quello per l’assunzione di 80 funzionari nell’ufficio delle risorse umane.

Non è ancora chiaro quando verrano pubblicati gli altri previsti. Naturalmente i bandi usciranno singolarmente per ogni profilo ricercato.

Tra i requisiti richiesti ai candidati, è fondamentale sicuramente il possesso di un titolo di diploma/laurea attinente alla specifica funzione richiesta. Ad esempio per i funzionari per attività retributiva una laurea in Giurisprudenza/Scienze politiche/Economia e commercio piuttosto di una laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale/ Ingegneria Industriale / Scienze dell’architettura richiesta ai funzionari per logistica e approvvigionamento.

Le figure ricercate dall'Agenzia delle Entrate per 3700 assunzioni

Per tutti le figure ricercate per i vari bandi di concorso, i candidati devono essere diplomati o, meglio, laureati; non c'è un limite d'età. Guardando più nello specifico, ai funzionari per tributari sono ad esempio richieste capacità di assistenza, gestione e consulenza fiscale; per i funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti diventa fondamentale la capacità di pianificazione e gestione degli approvvigionamenti e la predisposizione e gestione di gare e contratti

In base alla nuova programmazione delle assunzioni, vediamo nel dettaglio tutti i concorsi in arrivo:

concorso per 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale;

concorso per 3170 funzionari per attività tributaria, di cui una quota sarà destinata alla Direzione Provinciale di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e s.m.i., in considerazione delle relative carenze di personale;

concorso per 20 funzionari da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta;

concorso per 50 funzionari ICT;

concorso per 100 funzionari per logistica e approvvigionamento;

concorso per 80 funzionari esperti in attività di selezione, formazione e valutazione (Risorse Umane). Per tutti i dettagli sulla procedura concorsuale e per scaricare il bando potete leggere l’approfondimento sul concorso per Funzionari Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate.

concorso per 20 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici di supporto alle attività istituzionali (cd. attività no-core).

In totale, quindi, ci saranno 3720 posti di lavoro da coprire tramite i nuovi bandi dell’Ente delle Entrate nel 2024. Va detto che tutti i posti sono a tempo pieno ed indeterminato.

Come prepararsi ai futuri concorsi dell’Agenzia delle Entrate

Stando alle informazioni contenute nei bandi da 4500 funzionari, per le le procedure concorsuali dell’Agenzia delle Entrate non sono previste né una prova logico-attitudinale, né un tirocinio di sei mesi che si conclude con una prova orale e l'eventuale ammissione. Ci sarà solo una prova scritta con 30 domande a risposta multipla (bisognerà dare almeno 21 risposte esatte) ; chi la supera dovrà solamente svolgere un periodo di prova di quattro mesi prima di poter essere assunto a tempo indeterminato.

La prova scritta avrà 30 domande a risposta multipla. Per superarla bisognerà dare 21 risposte esatte.

I concorsi avranno, tra le materie, il diritto amministrativo, civile e tributario. Ci saranno elementi di diritto penale, che per i funzionari tributari si focalizzeranno sui reati contro la pubblica amministrazione e i reati tributari. Per i funzionari tributari ci saranno diritto commerciale, contabilità aziendale e elementi di teoria dell'imposta.

In vista dei concorsi Agenzia delle Entrate 2024 è possibile prepararsi sul alcuni test ad hoc. Per la preparazione al concorso per Funzionari Risorse Umane, per la prova scritta, è ad esempio già disponibile l’edizione 2024 edita da NLD Concorsi. Mentre per una preparazione completa su tutte le materie indicate nel bando c'è il manuale "Concorso Agenzia delle Entrate – 3970 Funzionari per attività tributaria – 530 Funzionari per servizi pubblicità immobiliare – Manuale per la preparazione – Materie comuni" edito dal Libro Concorso Simone.

Di cosa si occupano funzionari e dirigenti delle Agenzie delle Entrate

L'Agenzia delle entrate è un'agenzia fiscale della pubblica amministrazione italiana dipendente dal Ministero dell'Economia e delle finanze che svolge le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali e alla gestione dei tributi.

Nello specifico i funzionari si occupano in generale di notifica e riscossione cautelare ed esecutiva; servizi ai contribuenti online o agli sportelli; attività amministrative di riscossione e servizio agli enti; gestione del contenzioso della riscossione.