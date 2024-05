video suggerito

Concorso Agenzia delle entrate per 80 posti a tempo indeterminato: come fare domanda e requisiti Il nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di funzionari nell’ufficio delle risorse umane mette a disposizioni 80 posti di lavoro. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Agenzia delle entrate sta per mettere online un bando per assumere 80 persone a tempo indeterminato da inserire nelle risorse umane. Il concorso sarà lanciato entro il 2024 e chiunque fosse interessato, potrà inviare la propria domanda di partecipazione per via telematica, sfruttando il Portale InPA.

Questo concorso fa parte delle nuove assunzioni per il triennio 2024-2026, come indicato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Si punta a trovare funzionari specializzati in selezione, valutazione del personale e formazione.

Quanti posti di lavoro ci sono e quali sono i profili ricercati

È prevista dunque l’assunzione di 80 funzionari specializzati in selezione, formazione e valutazione del personale.

Più nello specifico, il candidato dovrà possedere competenze in attività di gestione delle risorse umane; rilevazione attiva del fabbisogno formativo; selezione professionale; viluppo professionale; processi di valutazione del personale.

Viene proposta è una posizione a tempo indeterminato.

I requisiti: titoli di studio e competenze

Il requisito base per potersi proporre per uno degli 80 posti di lavoro nell’Agenzia delle Entrate è la laurea. Per quanto riguarda quella triennale, si prediligono laurea in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Scienze Giuridiche, Amministrazione e Organizzazione, Scienze Politiche, Scienze Economiche.

Si potrà accedere al concorso anche con le seguenti lauree magistrali: Educazione degli Adulti; Scienze Pedagogiche; Gestione Servizi Educativi; Servizio Sociale; Sociologia; Psicologia; E-learning; Comunicazione; Società dell’Informazione; Filosofia; Antropologia; Filologia; Linguistica; Storia.

O ancora il diploma di laurea in: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Sociologia, Economia, Scienze della Formazione, Educazione, secondo l’ordinamento precedente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Come detto, la domanda va compilata totalmente per via telematica. Chiunque fosse interessato, potrà inviarla sfruttando il Portale InPA.

La procedura di accesso e presentazione comunque non è ancora disponibile visto che bisognerà attendere l’uscita ufficiale del bando di concorso. Da quel momento si avranno a disposizione 30 giorni per presentare la domanda.

Come per quasi tutti i concorsi pubblici, si potrà accedere all’apposita piattaforma con Spid, Cie, Cbs o eIdas.

Quali sono le mansioni

Le mansioni dei dipendenti degli uffici delle risorse umane possono cambiare a seconda delle necessità e delle caratteristiche di una specifica azienda, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Nella maggior parte dei casi si occupano di: Assunzione del personale, Formazione e sviluppo, Gestione delle relazioni con i dipendenti, gestione dei salari e dei benefit dei dipendenti e gestione dell’ambiente di lavoro.