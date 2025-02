video suggerito

Colpito da un pannello di ferro, operaio di 26 anni muore sul colpo in un cantiere a Sottomarina Nuovo incidente sul lavoro in Italia: un operaio di 26 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un pennello di ferro nel cantiere per la costruzione di un condominio a Sottomarina (Venezia). Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Il luogo dell'incidente.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia. Un operaio di 26 anni è deceduto questa mattina in un cantiere edile per la costruzione di un condominio a Sottomarina (Venezia), in via Marco Polo. Secondo le prime informazioni sarebbe stato stato colpito da un pannello di ferro utilizzato per i getti in opera.

Sul posto i vigili del fuoco e il Suem, ma anche gli specialisti dello Spisal, il Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'azienda Ulss 3, ai quali spetta il compito di accertare l'accaduto e le eventuali responsabilità. La morte del giovane, di cui non si conosce ancora l'identità, è stata istantanea. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso del personale del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso, il medico ha dovuto dichiarare il decesso dell'operaio.

Solo ieri un operaio edile classe 1958 di origini albanesi ma da anni residente a Spezia è precipitato dall’altezza di circa dieci metri cadendo all’interno del magazzino di un’officina meccanica in località Lagoscuro, tratto compreso nel Comune di Vezzano Ligure.

In aggiornamento.