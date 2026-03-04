Padova, operaio cade da ponteggio di sei metri mentre installa pannelli fotovoltaici: morto

Il lavoratore stava installando alcuni pannelli fotovoltaici quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra facendo un volo di circa sei metri. La tragedia a Saonara.

Ancora un morto sul lavoro: si tratta di un uomo di 50 anni che questa mattina ha perso la vita a Saonara, in provincia di Padova, in un cantiere edile allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. La tragedia si è verificata in via 25 Aprile. Il lavoratore stava installando alcuni pannelli quando, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato a terra facendo un volo di circa sei metri. Sul posto sono subito interventi i medici del Suemm 188, i carabinieri di Legnaro e i tecnici dello Spisal.

La notizia dell’ennesimo incidente mortale avvenuto nel padovano ha lasciato la Cgil di Padova in uno stato di profonda amarezza e rabbia. "Non è più possibile parlare di fatalità di fronte a una sequenza di eventi che ricalca dinamiche tragicamente note", hanno dichiarato Gianluca Badoer, segretario generale di Padova, e Marco Galtarossa, segretario confederale con delega alla Sicurezza, esprimendo il cordoglio della Camera del Lavoro alla famiglia della vittima e denunciando con forza "una situazione che appare ormai stabilmente fuori controllo dove nessuno sarà più in grado di restituire le vite perse".

"I numeri di questo inizio 2026 – hanno aggiunto i due sindacalisti – delineano un quadro emergenziale: con la tragedia di oggi, il bilancio delle vittime sul lavoro in provincia di Padova sale a quota 3 nei primi due mesi dell’anno, dopo gli incidenti mortali di gennaio a Borgoricco e a Este. A livello regionale, il Veneto conferma un trend drammatico con oltre 15 decessi totali dall’inizio dell’anno, restando stabilmente ai vertici delle classifiche nazionali per mortalità professionale. Questi dati non sono semplici statistiche, ma ferite aperte che colpiscono famiglie e intere comunità, sacrificate sull’altare di una logica del profitto che taglia i costi della prevenzione per accelerare i tempi della produzione".