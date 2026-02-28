Attualità
video suggerito
video suggerito

Operaio muore precipitando da un edificio nel Trapanese: la vittima è Francesco Greco

Un operaio è morto precipitando da un edificio ieri in un cantiere di Mazara del Vallo. La vittima aveva 50 anni e si chiamava Francesco Greco.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
La vittima Francesco Greco
La vittima Francesco Greco

Altra tragedia sul posto di lavoro. Un operaio è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo. Dalle prime informazioni stava seguendo degli interventi tecnici quando è precipitato dall'edificio: la vittima è il 50enne Francesco Greco. Nulla è stato possibile fare per salvare la vita al lavoratore. I medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri, al lavoro per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.

Il sindaco di Mazara Salvatore Quilici è intervenuto sulla tragedia: "Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell'intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d'ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni".

Anche il segretario della Uil di Trapani Tommaso Macaddino ha rilasciato una dichiarazione: "Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l'intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Attacco Israele -Usa in Iran, Tajani: “Colpita base in Kuwait con 300 italiani, nessun ferito”
Perché la risposta dell’Iran all’attacco Israele-Usa potrebbe allargare il conflitto: tutti gli scenari
Giuseppe Acconcia
Media: “Khamenei è in luogo sicuro, non a Teheran”
Trump: "Distruggeremo i missili dell'Iran, non avrà il nucleare"
Tajani: "Teheran non può avere l'arma nucleare". Meloni convoca riunione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views