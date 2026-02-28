Operaio muore precipitando da un edificio nel Trapanese: la vittima è Francesco Greco

Un operaio è morto precipitando da un edificio ieri in un cantiere di Mazara del Vallo. La vittima aveva 50 anni e si chiamava Francesco Greco.

La vittima Francesco Greco

Altra tragedia sul posto di lavoro. Un operaio è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo. Dalle prime informazioni stava seguendo degli interventi tecnici quando è precipitato dall'edificio: la vittima è il 50enne Francesco Greco. Nulla è stato possibile fare per salvare la vita al lavoratore. I medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Intanto sono scattate le indagini dei carabinieri, al lavoro per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.

Il sindaco di Mazara Salvatore Quilici è intervenuto sulla tragedia: "Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell'intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d'ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni".

Anche il segretario della Uil di Trapani Tommaso Macaddino ha rilasciato una dichiarazione: "Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l'intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare".