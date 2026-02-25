Un giovane operaio precipita per venti metri nei cantieri navali di Monfalcone: 27enne muore sul colpo

Gravissimo incidente sul lavoro a Monfalcone (Gorizia). Un giovane operaio è morto precipitando per venti metri nella zona dei cantieri navali. Subito è stato chiesto l'intervento dei soccorsi: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza. Purtroppo per il giovane non sono servite le manovre di rianimazione per salvargli la vita, i medici hanno dichiarato il decesso sul posto. Intanto sono scattate le indagini da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento.

Da quanto emerso la vittima è un cittadino italiano di 27 anni: nel cantiere stava lavorando come dipendente di una ditta esterna – la "Inquota" – specializzata in lavori che si svolgono ad altezze elevate. Durante i suoi lavora utilizzava funi e attrezzature analoghe: da capire se tutti gli strumenti da lui utilizzati oggi 25 febbraio era a norma e in sicurezza. Purtroppo la caduta però è avvenuta ad altezze troppo elevate, il 27enne non è sopravvissuto. Sul posto è atteso il magistrato di turno della Procura di Gorizia.