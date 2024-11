video suggerito

Colpito da tre fendenti al collo muore dissanguato davanti a un bar nel Piacentino: indagini in corso La vittima è un uomo di 42 anni di nazionalità albanese: è morto nel tardo pomeriggio di domenica davanti a un bar di Bettola a causa di tre profonde ferite al collo.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre, davanti a un bar di Bettola, piccolo comune nella provincia di Piacenza. La vittima, si tratterebbe di un quarantaduenne di origini albanese, è stata raggiunta da tre fendenti al collo che non gli hanno dato scampo.

L’uomo è morto dissanguato davanti al bar: quando sono arrivati i soccorsi era riverso sul marciapiede in un lago di sangue. I sanitari hanno anche tentato di rianimarlo, ma tutto è stato inutile e il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno circoscritto la scena del crimine e avviato le indagini per risalire al responsabile di quello che sembrerebbe un omicidio. Non è chiaro per il momento cosa è accaduto: i militari stanno cercando anche eventuali testimoni che possano fornire informazioni utili. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite degenerata in tragedia.