Clochard uccisa a Messina con 12 coltellate, fermato un uomo di 70 anni: incastrato dalle telecamere Avrebbe ucciso Concetta Gioè al culmine di una violenta lite il 70enne Pietro Miduri, fermato la scorsa notte dai carabinieri di Messina con l’accusa di omicidio. La clochard 68enne è stata colpita da 12 coltellate sulla scalinata della chiesa di Santa Caterina e il suo assassino è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza.

A cura di Chiara Ammendola

Il presunto assassino della clochard (foto carabinieri Messina)

I carabinieri di Messina hanno fermato la scorsa notte il 70enne Pietro Miduri, sospettato di essere l'assassino di Concetta Gioè, la donna di 68 anni, senzatetto, uccisa ieri davanti alla chiesa di Santa Caterina nella città siciliana.

Pietro Miduri non ha ammesso il delitto ed è ora in carcere

L'uomo è stato inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza proprio nei pressi della scalinata: prima lo si vede raggiungere il luogo in cui la donna sta dormendo con passo incerto poi, poco dopo, viene inquadrato mentre si allontana con passo spedito con qualcosa in mano. Immagini inequivocabili per i militari che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in caserma per essere interrogato: dinanzi agli inquirenti il 70enne, pregiudicato di Furci Siculo, nel 1974 fu accusato di un altro omicidio, non ha ammesso il delitto. Il giudice per le indagini preliminari ha comunque convalidato il fermo e ora si trova nel carcere di Trapani.

La violenta lite prima dell'omicidio

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, le cui indagini sono coordinate dal pm Vito Di Giorgio, Pietro Miduri avrebbe litigato violentemente con la vittima prima di colpirla più volte con un coltello. Una delle ferite inferte le avrebbe reciso la giugulare così come riferito dal medico legale intervenuto sul luogo dell'omicidio poco dopo il ritrovamento del corpo di Concetta. Almeno 12 le coltellate che hanno tolto la vita alla clochard che ha un marito e tre figli: originaria di Palermo, era andata via dalla città diversi anni fa, scegliendo di vivere in strada. Dopo l'autopsia, il corpo della donna verrà restituito ai familiari.