Cliente gli lascia una recensione negativa, titolare del ristorante lo denuncia: “Io diffamato” Un cliente ha lasciato una recensione negativa online scatenando la reazione del ristoratore incriminato che ha deciso di denunciarlo: “Sono stato diffamato”.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Lo ha querelato per diffamazione aggravata dopo che gli ha lasciato una recensione negativa online. È accaduto a Rimini dove il proprietario di un ristorante di Marina centro ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di un cliente che, dopo aver consumato una cena nel locale, ha deciso di recensire il posto criticandone molti di aspetti, tra i quali la mancanza di uno scontrino fiscale.

La cosa non ha lasciato indifferente il titolare del ristorante che ha così deciso di rivolgersi a un avvocato per prendere provvedimenti. Stando a quanto riportato da Corsera infatti a lasciare una recensione piuttosto negativa sarebbe stato un cliente tedesco che aveva mosso le stesse critiche anche all'interno del locale e che quindi l'uomo avrebbe riconosciuto: insieme al figlio, spiega il titolare, ha consumato un hamburger lamentandosi però dei temi di attesa e della qualità del servizio, chiedendo anche il licenziamento di un cameriere.

Le stesse lamentele le avrebbe poi messe per iscritto in una recensione lasciata sul profilo Google del ristorante, aggiungendo anche di non avere ricevuto lo scontrino fiscale. Cosa che però il ristoratore ha negato decidendo infine di rivolgersi a un legale: “Abbiamo deciso di procedere anche se è complesso radicare queste denunce perché è difficile l’identificazione dei soggetti – spiega l'avvocato Paolo Ghiselli – infatti non vengono rilasciati da parte dei titolari dei provider le generalità di chi scrive perché negli Stati esteri la diffamazione non è un reato mentre in Italia questi fatti vengono identificati come diffamazione aggravata”.

Il ristoratore ha infatti spiegato di poter dimostrare, grazie al pagamento elettronico, che lo scontrino fiscale è stato emesso, al contrario di quanto denunciato dal cliente. Una diffamazione che l'uomo non accetta e che lo ha spinto a prendere provvedimenti.