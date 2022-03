Cieli nuvolosi su tutta Italia, nuove allerte meteo su Calabria e Sicilia per domani 27 marzo Previste nuove allerte meteo per la giornata di domani domenica 27 marzo 2022 su Calabria e Sicilia per rischio idrogeologico e temporali. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diffuso allerte meteo gialle.

A cura di Redazione

Dopo un sabato all'insegna del cielo sereno su quasi tutta Italia, tornano le allerte meteo previste per la giornata di domani domenica 28 febbraio. Sono diverse, secondo il Dipartimento di Protezione civile, le allerte meteo per le prossime 24 ore. Interesseranno in particolare la Calabria e la Sicilia. La domenica sarà prevalentemente nuvolosa sulle regioni centro meridionali con piogge deboli e isolate possibili su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Al Nord maggiori spazi soleggiati. Le temperature minime saranno stazionarie al Nord-Est e in Sardegna, mentre aumenteranno sul resto del Paese. Massime in lieve rialzo in Sardegna.

Le allerte meteo per domani domenica 27 marzo

Secondo il Dipartimento di Protezione Civile, per domani sono previste allerte meteo di tipo giallo per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Le zone interessate saranno quelle di Calabria e Sicilia. Nel dettaglio, i territori interessati dall'allerta meteo per rischio idraulico sono quelle della Calabria sul versante Jonico Meridionale e Versante Tirrenico Meridionale; per rischio temporali sulla Sicilia Nord Orientale, Versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, ionico, Bacino del Fiume Simeto e Sud Orientale.