“Ciao mamma”, la sedicenne Marta si risveglia dal coma un mese e mezzo dopo il grave incidente “Ciao mamma”. Ha salutato così la madre Marta, la sedicenne rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale che dal novembre scorso l’aveva costretta in coma.

A distanza di oltre un mese dal gravissimo incidente in cui era rimasta coinvolta insieme al fidanzato Federico, Marta si è svegliata dal coma. La ragazza di 16 anni è stata vittima di un sinistro stradale insieme al compagno l'11 novembre scorso mentre la coppia stava rincasando verso Obertello, paese della provincia di Grosseto. La giovane è ricoverata da allora nella terapia intensiva dell'ospedale Le Scotte di Siena. "Ciao mamma": sono state queste le prime parole pronunciate da Marta al risveglio, tra la commozione generale. Il più bel regalo di natale per genitori e compagno, riconosciuti dalla 16enne immediatamente.

Secondo quanto ricostruito dalle cronache di novembre, l'automobile condotta dal fidanzato di Marta, una Renault Modus, ha sbandato andando a impattare violentemente un guardrail. La pesante lamina di metallo si è conficcata nell'abitacolo, ferendo gravemente la coppia. I soccorritori del 118 intervenuti avevano da subito diagnosticato un trauma toracico e diverse fratture a Federico e la frattura della base cranica a Marta. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il risveglio della giovane era atteso da tempo, in quanto le sue condizioni, seppur lentamente, continuavano a migliorare. Per precauzione, nonostante la bella notizia, i medici hanno confermato il ricovero in terapia intensiva per la sedicenne.

Una raccolta fondi a sostegno della sedicenne

Nel frattempo la notizia si è diffusa in tutta Orbetello, dove i giovani e le rispettive famiglie sono molto conosciuti. Tanto che dopo il drammatico incidente, in tanti si erano mossi per cercare di dare sostegno, organizzando una raccolta fondi gestita dai tifosi della Curva Gigi Buscagnatti dell'Orbetello calcio, chiamandola "Uniti per Marta". Il successo che ha avuto l'iniziativa ha spinto gli organizzatori ad allargarla raccogliendo "fondi da donare interamente alla famiglia della ragazza ancor oggi ricoverata. Chiunque potrà sostenere, con qualsiasi cifra, questa nostra iniziativa". Le donazioni possono essere fatte tramite bonifico bancario all'Iban IT28L0306972321100000000695, intestato a Giacomo Nanni, tra gli organizzatori della raccolta fondi, o tramite Paypal all'account curvapermarta@gmail.com.