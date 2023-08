Chris travolto e ucciso a 13 anni mentre torna a casa a piedi: caccia all’auto pirata a Verona La vittima dell’investimento è Chris Obeng, tesserato per una delle squadre di calcio giovanili del Negrar, nel Veronese. Stava tornano a casa a piedi dopo essere stato a giocare a calcio con gli amici quando è stato investito.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Tragedia a San Vito di Negrar, in provincia di Verona, dove una ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato investito in strada da un'auto pirata che poi è fuggita dal luogo dell'impatto senza prestargli alcun soccorso. La vittima dell'investimento è Chris Obeng, giovane adolescente con la passione del calcio che era residente con la famiglia proprio nel comune veronese di Negrar di Valpolicella.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di lunedì 31 luglio lungo la strada provinciale 12 dell’Aquilio. Erano circa le 23.30 di sera e il 13enne stava camminando lungo il ciglio della strada per tornare a casa proprio a Negrar, dopo essere stato a giocare a calcio con gli amici. Lungo il percorso il dramma: il giovane è stato investito in pieno da un veicolo. Chris Obeng è stato sbalzato sull'asfalto dove è rimasto esanime mentre la vettura si è allontanata dalla scena dell’incidente senza prestare alcun soccorso.

Dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, sul posto è accorso in poco tempo il personale del 118 con ambulanza ed automedica. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al 13enne trasportandolo con codice di massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Qui l'adolescente è arrivato già in condizioni critiche e, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, Chris purtroppo è morto poche ore dopo il ricovero, nelle prime ore di martedì 1 agosto. Sulla dinamica esatta dell'incidente sta ora indagando la polizia per cercare di ricostruire i fatti e soprattutto individuare l'auto pirata che è fuggita dalla scena.

Leggi anche Tragedia sui binari, ragazza di 26 anni travolta e uccisa da un treno nel Livornese

La tragedia ha sconvolto la comunità del comune veronese dove Chris Obeng, 14 anni da compiere a settembre, era conosciuto per la sua passione per il calcio. L'adolescente infatti era tesserato alla Figc e giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. L'adolescente proviene da una famiglia originaria del Ghana arrivata in Italia una ventina di anni fa. Lascia il padre, operaio in un'azienda metalmeccanica del Modenese, la madre e due fratelli più piccoli, un maschio e una femmina nati come lui in Italia.