Choc in Sardegna: ragazzini si filmano mentre lanciano un gattino da un ponte a Lanusei Il video ha velocemente fatto il giro del web scatenando l’indignazione di chiunque l’abbia visto. I carabinieri avrebbero già identificato i tre giovanissimi responsabili e per loro si prefigura il reato di maltrattamento sugli animali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Su Whatsapp e altri social media sta circolando uno scioccante filmato che mostra un ragazzino mentre lancia un gattino da un ponte, tra le risate degli amici. Protagonisti dell’insano gesto, a Lanusei, in Sardegna, tre giovani che decidono anche di riprende il momento e farlo girare sulle app di messaggistica. Inevitabilmente il video è diventato virale.

Le immagini sono rimbalzate da una chat all'altra indignando gli utenti online su molte piattaforme. Della questione sono stati informati i carabinieri dopo che i responsabili delle associazioni animaliste come Aidaa, Lega italiana dei diritti degli animali e Zampe hanno chiesto l'identificazione dei responsabili. Grazie a quei fotogrammi è stato possibile risalire ai tre. Ora per il ragazzo si potrebbe configurare il reato di maltrattamento di animali, gli altri due potrebbero invece concorrere nel reato con la stessa imputazione.

"Ancora una volta sono i giovani a rendersi protagonisti di crudeltà inenarrabili nei confronti degli animali – commenta la presidente della Lida di Olbis, Cosetta Prontu – È solare che qualcosa nella società non vada nel verso giusto. Gli autori di atti come questi sono figli di una cultura retrograda, secondo cui la vita di un animale vale meno di niente, che scaricano le proprie insoddisfazioni sui più deboli, probabilmente alla ricerca di gratificazioni che non sono capaci di trovare in una professione o in un percorso di studi. O semplicemente per avere successo sui social network".

Da qui l'appello: "Servono provvedimenti seri e pene severe, che siano da monito e soprattutto idonei a porre fine a questa crescente ondata di violenza dilagante e incontenibile".

Nel video in questione si vede una ragazzina che passa il povero animale ad un suo amico. L'altro carica il braccio e poi lo lancia il gattino dal ponte, mentre gli altri ridono e lo incitano a compiere il gesto balordo. Le sorti della povera bestia sono sconosciute.