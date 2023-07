Choc anafilattico dopo tac ai denti: Federica muore a 44 anni, indagini in corso Una donna di 44 anni, Federica Borrometi, originaria di Napoli ma residente a Scicli, è morta all’ospedale di Ragusa dopo essersi sottoposta ad una tac con l’utilizzo del mezzo di contrasto: probabile choc anafilattico. “Diteci che non è vero”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Choc anafilattico dopo una tac ai denti. Sarebbe questa la causa della morte di Federica Borrometi. La donna, a soli 44 anni, è deceduta questa notte al Pronto soccorso dell’ospedale "Giovanni Paolo II" di Ragusa poco dopo aver eseguito una tac con l’utilizzo del mezzo di contrasto.

Secondo quanto ricostruito finora, infatti, Federica, originaria di Napoli ma residente da diversi anni a Scicli, mentre lavorava a Ragusa per un call center, si era presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale ragusano lamentando di avvertire dei forti dolori all’arcata dentaria per un ascesso molare. I medici avrebbero sottoposto la donna a una tac ma, successivamente, sarebbe andata improvvisamente in choc anafilattico.

Inutili i tentativi effettuati dai sanitari per salvarla. La salma di Federica Borrometi è stata posta sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria e messa a disposizione del magistrato di turno.

Ed anche il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia, ha avviato un’indagine interna e il prossimo venerdì 7 luglio, come richiesto dal primario di Pronto soccorso, sarà verificata la sussistenza di eventuale choc anafilattico a un ascesso morale, attraverso un riscontro diagnostico.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sui social per Federica. "Non ci posso credere, ditemi che non è vero. Che il Signore ti accolga nelle sue braccia", ha commentato Gemma sotto una foto che ritrae la 44enne felice all'esterno dello Stadio Maradona di Napoli. "Ciao Fede…sorte infame e crudele. Noi ti mandiamo tutti un bacio forte da quaggiù", ha scritto Giovanna.