Era costretta a vivere in cantina e a chiedere l'elemosina in strada per poter mangiare. È questa la storia che vede protagonista una donna di 50 anni residente a Chieri, in provincia di Torino e che, dopo anni di soprusi, ha decido di denunciare il tutto ai carabinieri. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti.

Martedì sera l'aggressione del marito ubriaco tra minacce e calci

La vicenda è iniziata martedì sera quando il marito violento è tornato a casa ubriaco e, senza alcun motivo, ha iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente la moglie: dopo aver lanciato vestiti e diversi mobili dal balcone, si è scagliato contro la donna che ha colpito con un calcio al costato e poi minacciato di morte. La donna l'ha supplicato di smettere ma lui ha continuato insultandola e aggredendola nuovamente. A questo punto la donna è riuscita a scappare chiedendo aiuto alla vicina di casa che l'ha spinta a chiamare il 112. Poco dopo sono giunti nell'appartamento della donna i militari della compagnia di Chieri: quando il marito li ha visti, evidentemente ancora alterato dall'alcol ha provato ad aggredirli ma è stato immediatamente immobilizzato.

La donna è stata portata e medicata in ospedale

Intanto sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 che hanno soccorso la cinquantenne che è stata portata e poi medicata in ospedale. Ai militari ha denunciato l'accaduto raccontando di essere in balia del marito da due anni: l'uomo non solo era violento ma l'aveva costretta più di una volta a vivere e a dormire in cantina per punizione e a chiedere l’elemosina per poter portare un pasto a casa.