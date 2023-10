Chiede all’amica di posare per il book fotografico universitario, poi la violenta: studente sotto processo Ha aggredito una compagna di corso dopo averle chiesto di posare per lui come modella per un book fotografico da presentare per un progetto universitario. La ragazza è stata poi immobilizzata e violentata dallo studente in Erasmus residente a Perugia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una giovane modella è stata violentata dopo un servizio fotografico da uno studente di fotografia che le aveva chiesto di posare per lui per un progetto universitario nel settembre del 2021. Il giovane, dopo essere stato rinviato a giudizio nel settembre 2021, si è presentato davanti al giudice nel 2022 e poi nel 2023, con un rinvio a maggio 2024. Lo studente è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale e stalking nei confronti della modella che studiava a Perugia.

Stando a quanto reso noto, il ragazzo avrebbe chiesto all'amica di posare per lui per un sett fotografico. Dopo aver realizzato gli scatti, con la scusa di mostrarli alla ragazza, il giovane l'avrebbe invitata a sedersi sul divano e si è poi avventato su di lei, immobilizzandola. Dopo averla più volte spintonata, l'ha violentata. La ragazza ha cercato di difendersi per tutto il tempo con calci, pugni e morsi per divincolarsi dalla presa.

Dopo l'aggressione, la modella ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine di Perugia. La procura contesta ora al ragazzo di aver commesso il fatto abusando anche dell'ospitalità offerta alla ragazza, approfittando delle circostanze. La ragazza, così come l'imputato, era una studentessa in Erasmus dell'Accademia di Belle Arti.

L'accusa è anche quella di stalking: secondo la Procura, il giovane si sarebbe appostato più volte nei pressi dell'abitazione della ragazza per cercare di incontrarla. La vittima non ne aveva voluto sapere, bloccando il numero di telefono dell'aggressore ovunque. A quel punto, si è presentato sotto casa della modella con una bomboletta di spray urticante al peperoncino priva di codice identificativo per usarla contro il fidanzato della ragazza.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per arrestare l'aggressore e allontanarlo dal ragazzo ferito con lo spray urticante. L’udienza di oggi è stata rinviata a maggio dell’anno prossimo.