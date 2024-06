video suggerito

Chi sono le vittime dell’incidente al casello di Rosignano: coppia di tedeschi e un 21enne italiano Le vittime dell’incidente al casello della A12 di Rosignano sono due turisti tedeschi, marito e moglie di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, e un giovane 21enne italiano, Marco Acciai. La vettura della coppia ha travolto casello e auto in coda causando anche sei feriti tra cui due bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una coppia di turisti tedeschi, marito e moglie di 61 e 68 anni, entrambi di Ausburg, e un giovane 21enne italiano, Marco Acciai, sono loro le tre vittime del terribile incidente stradale al casello della A12 a Rosignano di domenica 2 giugno. Sono sei invece i feriti nello schianto che ha divelto anche uno dei gabbiotti del casello dell’uscita autostradale Barriera Rosignano dell’A12, in provincia di Livorno.

Tra i feriti anche due bambini, due fratellini di tre e sei anni e la madre di 35, che sono stati accompagnati all'ospedale di Livorno. Gli altri feriti sono una donna di 29 anni, una di 63 anni e il casellante che era nel gabbiotto divelto, un 44enne di Cecina. Tutti sono stati accompagnati in ospedale a Livorno ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Cosa è accaduto nello schianto contro il casello in A12 a Rosignano

Lo schianto mortale intorno alle 13 di domenica quando sulle auto in fila al casello di uscita dell’autostrada è piombata a forte velocità una vettura con a bordo la coppia di coniugi tedeschi, Robert Friendrich Fendt e Maria Cornelia Schubert. La vettura si è schiantata contro un gabbiotto del casello, che è stato completamente divelto, carambolando poi sulle auto ferme in coda.

Uno schianto che non ha lasciato scampo ai due tedeschi e al 21enne italiano che era sua una delle auto in coda. La vettura si è incastrata tra il casello e le altre auto, capovolgendosi in un groviglio di lamiere. Nello schianto sono rimaste coinvolte altre tre auto, una con a bordo una famiglia austriaca, un'altra con una famiglia straniera, poi una Fiat 500 con il 21enne italiano e la 29enne ferita, che era l’ultima ed è stata centrata in pieno.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, all’origine della tragedia potrebbe esserci un malore del 61enne tedesco che era alla guida della Honda arrivata a velocità e che si è schiantata sul casello. La vettura ha colpito il gabbiotto del casellante di lato e lo ha scardinato prima di colpire la fiat 500 facendola capovolgere prima di ribaltarsi a sua volta.