Chi sono Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, i due paracadutisti morti durante lancio a Campovolo Chi sono Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi, i due paracadutisti che hanno perso la vita ieri cadendo al suolo da un’altezza di una cinquantina di metri al Campovolo di Reggio Emilia.

A cura di Ida Artiaco

Si chiamavano Fabrizio Del Giudice e Gabriele Grossi ed avevano rispettivamente 54 e 35 anni i due paracadutisti che hanno perso la vita ieri cadendo al suolo da un'altezza di una cinquantina di metri al Campovolo di Reggio Emilia. Il primo era di origine torinese ma viveva a Milano insieme alla compagna ed era un padre di famiglia, il secondo, caporalmaggiore dei paracadutisti della Brigata Folgore, era di stanza a Pisa ma abitava a Viareggio. Tra il pubblico, ieri, c'era anche la fidanzata di Grossi, paracadutista pure lei, che ha assistito alla terribile scena, come riporta La Gazzetta di Reggio.

A quanto appreso i due, già esperti con centinaia di lanci alle spalle, avrebbero avuto una collisione a volo aperto e i fili dei loro paracaduti si sarebbero intrecciati determinando, così, la caduta al suolo. Al momento dell'incidente pare ci fossero 32 paracadutisti in formazione che stavano partecipando a una coreografia per stabilire un record in volo. La gara era organizzata dalla società Body Fly University e anche Del Giudice aveva partecipato all'organizzazione dell'evento. Pare che Grossi nella fase finale della discesa si sia avvicinato troppo a Del Giudice andando ad impattare contro di lui e provocando la caduta al suolo di entrambi.

Oggi alla scuola BFU al Campovolo tanti colleghi e amici dei due paracadutisti morti ieri nell'incidente si sono lanciati e hanno dedicato a loro la discesa, su richiesta dei parenti di Grossi. Le salme dei due paracadutisti si trovano al momento alla camera ardente della Croce Verde a Reggio. Non è stata disposta l’autopsia e dunque i famigliari hanno ottenuto il nulla osta per le esequie che probabilmente si svolgeranno nelle loro città di residenza, Viareggio e Milano. Parenti e amici potranno dare loro un ultimo saluto a Fabrizio del Giudice oggi pomeriggio dalle 14.30 alle 19 e domani dalle 8 alle 19. Per Gabriele Grossi solo oggi nel pomeriggio dalle 14 alle 19.