Chi erano soccorritori e paziente morti sulla Palermo-Agrigento: “Dicevano il Signore ci aiuti su questa strada”

“Ci mancheranno il vostro impegno e il vostro valore umano” hanno ricordato i colleghi dei due autisti soccorritori Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, morti nell’incidente sulla Palermo Agrigento con la paziente Giovanna Oddo.

I due autisti soccorritori deceduti Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti

Tanto dolore e lacrime ma anche tanta rabbia tra familiari e amici di Giovanna Oddo, Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, la paziente e i due soccorritori morti oggi in un tragico incidente stradale con l’automedica lungo la strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Sono in tanti sottolineare le cattive condizioni dell’arteria stradale già teatro di gravissimi incidenti nel passato tanto da essere nota con il terribile appellativo di “strada della morte”.

Proprio su quella strada nella mattinata di venerdì 30 gennaio hanno trovato la morte la 95enne in dialisi e i due autisti soccorritori di 48 e 66 anni che la accompagnavano a bordo della vettura dell’associazione “Madonie Soccorso” di cui facevano parte, adibita a trasporto non urgente. “Mia madre, un giorno sì e un giorno no, andava a fare la dialisi e sapeva il pericolo che correva quando partiva da Villafrati e mi diceva ‘il Signore ci aiuti’” ha raccontato alla Tgr Sicilia la figlia della donna .

“Dico questa strada è assassina e ancora non fate niente. Qui ogni giorno che piove c'è un incidente. Sistematicamente c'è un incidente. Mi mamma aveva 95 anni, ma sono morti due ragazzi assieme a lei", ha aggiunto la donna accanto al fratello che ha ribadito: “Qua sono morti tre ragazzi di Villafrati e non è giusto. A 95 anni si rendeva conto quanto fosse pericolosa questa strada. Lei a 95 anni lo capiva, ma i politici non capiscono”.

Dolore e incredulità anche tra i colleghi e gli amici di Gaspare Lo Giudice, 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, 66 anni, due autisti soccorritori molto conosciuti e stimati. “Non riusciamo ancora a crederci, non è possibile accettare quello che è accaduto” scrivono i colleghi, aggiungendo: “Ci mancheranno il vostro impegno , il vostro spirito collaborativo, la vostra disponibilità e il vostro valore umano, che hanno rappresentato un punto di riferimento per tutti noi”.

“Siamo molto provati e sconvolti” dichiarano dall’associazione dei due soccorritori specializzata in assistenza e trasporto di pazienti emodializzati. Messaggi di ricordo e cordoglio anche da parte di tutte le associazioni di soccorso. "La tragica scomparsa dei due operatori sanitari delle Madonie Soccorso è un grave lutto per la grande ‘famiglia’ del soccorso siciliano in tutte le sue componenti sempre in prima linea con grande spirito di sacrificio e notevole professionalità. Da parte mia personale e dell’intera Seus 118 un commosso cordoglio per la loro morte e per quella dell’anziana paziente” ha dichiarato ad esempio Riccardo Castro, presidente della Seus.